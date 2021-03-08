印度政府一位消息人士星期天（3月7日）告訴路透社，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）很可能下星期訪問印度。美印這兩個盟友正尋求加強雙邊合作，深化軍事聯繫，以對抗中國在亞太地區日益增長的實力。

這將是美國總統拜登政府首位高級官員訪問印度。

這位官員補充說，奧斯汀計劃在3月15日的那個星期跟印度國防部長辛格會晤，具體日期還不清楚。

對於印度來說，更緊密的美印雙邊軍事關係可能會帶來更多獲得美國技術的機會。有分析認為，印度和中國去年在高海拔的實際控制線附近發生衝突與對峙，邊境緊張局勢升溫，新德里目前正試圖實現其防禦體系的現代化。

此前，有消息人士星期四告訴路透社，美國第一位非洲裔國防部長將與國務卿布林肯一起訪問日本和韓國。目前還不清楚布林肯是否也會訪問印度。

此前，美印已經舉行過3次「2+2」對話，最近一次是去年10月底美國時任國務卿蓬佩奧和國防部長埃斯珀在新德里與印度同行的對話會。另外2次「2+2」對話分別於2018年在新德里和2019年在華盛頓舉行，話題圍繞加強防務合作和戰略夥伴關係展開。

印中去年開始到今年年初邊界衝突時有發生，兩國邊防軍高級軍官在9輪磋商之後，於今年2月完成了在有爭議的班公湖地區的撤軍。印中兩軍的後撤被認為是實現緩解邊界緊張對峙的一個突破。不過，兩國邊境其他地區的局勢仍然緊張，雙方指揮官將開始討論結束雙方在實際控制線其它區域的對峙局面。

印中軍隊在實際控制線地區的對峙狀態從去年4月開始。當時，印度指責中國軍隊侵入實際控制線印方控制區。實控線是雙方之間的臨時邊界線。中方不接受這一指責，稱中國軍隊是在自己控制區域內進行活動。

與此同時，印度媒體報導，美國、印度、日本和澳大利亞領導人預計最早下星期舉行視頻會議。這將是「4方安全對話」機制（Quad）的首次峰會。