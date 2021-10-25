美國前國務卿蓬佩奧10月17日應香港自由燈塔基金會邀請，在聖荷西各各他教會Calvary Chapel發表演講。圖／擷自作者提供影片

美國前國務卿蓬佩奧，於2021年10月17日、星期天下午3點至6點，應香港自由燈塔基金會、創辦人兼主席袁弓夷先生邀請，在聖荷西各各他教會Calvary Chapel，做一場「我們堅持戰鬥We all stay in the fight」的專題演講，吸引近兩千名灣區關心香港人士前往聆聽。演講會由，各各他教會麥克邁可魯爾牧師的祈禱，價值觀倡導委員會尼爾瑪曼主席的引言，香港自由燈塔基金會袁弓夷主席的歡迎，國務卿中國政策首席顧問余茂春博士的介紹拉開序幕。接著由美國第70任國國務卿蓬佩奧開始演講，他說：

1.很高興來到灣區，很高興回到加利福尼亞，我是在加州橙縣出生。

2.非常感謝袁弓夷，您給我的祝福，讓我今天能和大家在一起。

3.真的很高興來到這裡，因為在中國是不可能發生的。前加州州長雷根主政時，我在加州成長；後來他擔任三軍統帥時，我是他的士兵兩度承擔任務。

4.在我擔任國務卿時曾談到，中國已經滲透到這個國家時，您們現任州長似乎有所不悅。中國共產黨其軍事安全機構，已在進行一項複雜的活動，來評估我們在美國各地的 50 位州長。

5.在加州這是一個艱難的地方，但正如之前的演講者們所說，永不放棄，永不放棄，堅持您的信念。

6.加州夢是美國夢，或者曾經是，至少它會再回來。我們今天在這裡，因為我們都將共同努力，為我們自己和下一代，實現這些理想。

7.習近平總書記，有他的中國夢。他夢想在一個專制獨裁體制下，由中國共產黨極權控制的世界。

8.當我們夢想自由時，他夢想著破壞個人自由和傳統制度的不同事物，尤其是在新疆和西藏等地；而我們夢想著保護我們的家庭、和神聖的教會場所，比如這座美麗的教會，他卻夢想著竊取，我們在美國辛勤工作的成果。

9.當我們夢想著辛勤工作和美好回報，夢想著每天在任何地方都能享受，言論自由和信息自由暢通無阻時，而習近平總書記他夢想著把整個中華民族，永遠牢固地封鎖在防火牆後頭。

10.亞裔美國人，代表一個多世紀前來到加州等地的新移民、或他們的曾曾祖父母，您們是我們國家最偉大的愛國者，每個行業、每個教堂、和每個社區，亞裔美國人都做出了貢獻，對我們國家生活方式的貢獻，不可估量。

中共是美國最大的外國威脅

11.我想您明白，對美國最大的外國威脅，實際上就是中國共產黨。有超過十億中國人，明白這一點，他們明白，他們將繼續生活在否認他們的政權之下。我們每個人，都有權享有的自由和基本人權，因為我們的造物者，為我們提供了這些權力。

12.認為如果我們只要多一點貿易，多一點參與，中國共產黨就會，以某種方式改變它的教條；然而沒有什麼，比事實更清楚。我希望我們都能，因此而坦誠地討論，我們是何以至此？我認為這很重要，美國要往哪裡走、實現我們的美國夢，並遏止習近平的妄想痴夢。

13.從廣泛來談論我們這個時代的挑戰核心，是來自中國共產黨，我們承認四年來，我們的政府承認這一實實。我們看到了世界所呈現的，並不是我們希望的樣子。我們專注於我們的整個政府在這方面的努力，我們確保我們的盟友也了解這個危機。我們這樣做是因為，我們知道美國是文明史上最偉大的國家，我們希望它繼續如此。



​10月17日香港自由燈塔基金會邀請美國前國務卿蓬佩奧，在聖荷西各各他教會Calvary Chapel發表演講。圖／擷自蓬佩奧推特

14.我認為所有政治階層的美國人，現在都明白這個威脅。川普總統當然毫不猶豫地，簽署了每一項法案，然後我們以一種明確表示，我們將支持建立我們的軍隊，我們將支持我們的士兵。

15.當北京與我們對質，在人權問題上撒謊，並說美國正在衰落時，我可以向您保證，我沒有坐視不理，認定除他之外，沒有任何其他議題在當今美國，可以團結所有人們在跨政治領域。

16.黨國的極權壓迫，主宰國家，該黨以馬克思列寧主義的極權統治，嚴格統治奴役其國民，這與中國歷史文化完全格格不入。事實上中國共產黨，不僅是美國最大的境外威脅，更是仍然生活在中國大陸 14 億人的最大威脅。

17.安森·伯林格姆（Anson Burlingame）向法院提起訴訟，並於1868年率領中國代表團前往華府，他成功地與詹森政府談判，達成了後來被稱為美國和中國之間的《伯林格姆條約》，這是第一個自鴉片戰爭後，中國與西方國家建立在，充分對等上的條約。

18.美國排華法案於1882 年通過，約翰福斯特（後來成為美國第32任國務卿）當時曾極力反對該法案。這確實指出了我們國家最特殊的事情之一，即我們有能力兌現我們革命性的創始承諾，即生活在我們國家的人民，人人平等的創始承諾。

19.中國留學生，在我們大學外籍學生人數，超過世界上任何其他國家。來自世界近200個國家的所有國際學生中，有近40%來自中國。中國人民熱愛美國，他們選擇美國作為送孩子到國外就學的首選。

20.他們的教授可能會認為這是一個種族主義國家，但他們不會。因為這裡是地球上最成功的多種族社會，也是有史以來，尊重上帝賦予我們權利的最偉大國家。

21.中共是一個意識形態政黨，偽裝成一個國家，他們想主宰世界，他們想改變您們每個人在美國的生活方式。他們試圖讓我們相信，美國的美德確實是邪惡，別聽他胡扯。

22.從毛澤東到習近平的歷史偏執，每一位中國共產黨領導人，都認為美國是在推動，針對中國的國際陰謀。

23.我們在川普政府中的發展，是認定中國共產黨、不代表那十四億人民。

24.我是在東部時間2021年1月20日中午12:01分，被制裁的。我，前國務卿蓬佩奧以及全家，都受到了制裁。

25.我向習總書記挑戰，總書記先生，如果你認為你是代表這些人，那就來一場選舉吧。舉行選舉、舉行選舉。在香港舉行自由公正的選舉、舉行選舉；在西藏舉行公平的選舉；在新疆舉行選舉；在武漢舉行選舉；在你的國家舉行選舉，我知道誰會反對你。

26.您知道他們使用人民共和國，和人民解放軍之類的名字，他們的新聞媒體，叫做人民日報，我們知道這些機構不屬於人民，是屬於黨的，這是瞎掰濫用言詞。

27.他們故意撒謊，他們必須繼續撒謊言，因為他們知道，中國人民與美國人民的關係和友誼是如此深厚，以至於他們必須將這個謊言，來矇騙自己的人民。

28.他們用他們的整個國家機器，來詆毀我們的國家，這樣他們就可以主宰自己的人民。所以您們都知道這個故事的點滴，但卻值得您花幾分鐘的時間，來知道美國人民給我們的四年，首先我們我們每天都說實話，我們很誠實。

29.我們說實話，這是一個非法政權，一個共產黨，而習近平不是民選總統，中國共產黨政權在經濟上、技術上、軍事上，也許是最重要的意識形態上，是一個競爭對手，中國共產黨正對美國開戰，不管我們是否願意與他們開戰。

30.我們最珍視的價值觀，正岌岌可危。中國人民想要，並應享有與我們一樣的自由。

31.我們對北京很坦率，我們要求互惠和透明。如果你要讓你的外交官，在我們國家做間諜，我們就關閉你在休斯頓的領事館。

32.我們為中國各地，受迫害的教會，只為生存各種信仰人民發聲。

33.當中共高級官員，違反他們對聯合國條約的義務，並破壞香港的自由時，我們制裁了他們。

34.我祈禱本屆政府將繼續這樣做，使台灣和台灣民主的典範，能夠並將為全中國人民提供強大的啟示。

35.因為川普總統允許，我和我的團隊在美國做的事情，終於開始真正將中國共產黨，視為對美國的一個威脅。

36.中國共產黨對每一個承諾，其慣用伎倆就是撕毀、開溜。他們被剝奪了人權、獨立的司法機構、新聞自由，中國共產黨曾給予，那些熱愛自由香港人的承諾。

37.像您們中的許多人一樣，我對中國共產黨，於我在國務院期間發生的出賣、大規模的民主抗議、殘酷的鎮壓，和中共所謂的國家安全法感到憤怒，有些主張大事化小、不聞不問，但您我都知道綏靖政策，對中國共產黨是毫無作用，我們必須給予反擊。

38.我們宣布，我們根據美國法律證明，香港高度自治已不存在，並於2020年5 月27日將這一事實通知了代表美國人民的國會。在一國兩制規範下，可悲的是，香港的苦難繼續惡化，它現在似乎注定只是，另一個共產主義城市。

39.今天在座那些來自香港，並且在那個城市還有家人和朋友的人，知道世界仍在關注。袁弓夷所提，黎智英的消息令人振奮鼓舞。

40.我期待有一天我能去香港，那裡的領導層會自行成立，一個不可剝奪權利委員會。



左起：袁弓夷、蓬佩奧、余茂春。圖／擷自蓬佩奧推特 2021.10.18

41.那就是這個在聖塔安娜長大的小男孩，知道美國我們也應該認識到中共，如何試圖將信息武器化，我們應該敏銳地意識到，這是其全球野心的核心部分。世界上沒有一個政權，比北京政權更嚴格地控制信息和信息流。它通過掌握信息，迫使人民生活在中共告訴他們的謊言中。歐巴馬談論他他不知道也沒見過的事情，因為他根本沒有機會目睹他們。

42.我們決心幫助中國人民，推倒那道巨大的防堵牆。

43.他們偷我們的東西太久，我們必須加以制止。我們可以做到這一點，我們必須務實面對，這種知識產權盜竊，它摧毀了美國各地數百萬的美好工作，美國人民勞工們勤勞工作的成果，被習總書記偷走了。

44.他知道我們仍然領先，他會繼續試圖偷竊，我們不能讓他這樣做，我們可以阻止它。

45.我想擴大這個信息，我們的土地上到處都是好消息，只要我們都堅持戰鬥，中國人民就會有好消息。

46.您應該知道，我們這些在戰鬥中的人不時被毆打，我相信您們中的一些人，也遭受過這種痛苦，但不要害怕，因為神主與我們同在。

47.當我看到一個會堂裡，擠滿了像您這樣熱愛自由，以及像您一樣理解信仰的人時，那些遭受折磨毆打困境，所帶來的抗衡，我深受鼓舞，變得更加樂觀。我知道我的職責未竟還在繼續，非常感謝您們。

專題演講後，蓬佩奧接受提問，並一一回答。演講會由袁弓夷結語，他說：「麥克阿瑟將軍，把日本從一個幾乎是野蠻的國家，變成了現代民主國家。我希望蓬佩奧國務卿，也能做同樣的事情。但在我們結束之前，我想提醒您，麥克阿瑟將軍離開菲律賓時說，我將回來，我們香港人會回來。」袁說 「香港自由燈塔的使命，就是：殲滅中國共產黨，光復香港。」

由香港自由燈塔主辦，邀請前國務卿蓬佩奧演講「如何制止中共」，是一場非常成功的社區活動。在舊金山灣區，香港僑民並沒比台灣僑民多，但他們能把香港目前遭遇，提升到美國主流社會，敦請前國務卿蓬佩奧蒞臨演講，有近2000名社區人士參與，令人佩服。「願榮光歸香港」重複播放、響徹雲霄，令人振奮、激動士氣。看來台灣僑社，平常除了逢迎台灣政及賓客要到訪外，甚少有類似與美國主流互動。台灣鄉親、同鄉會、公共事務會FAPA，得急起直追、迎頭趕上。光復香港、台灣加油。

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