美國前國務卿蓬佩奧,於2021年10月17日、星期天下午3點至6點,應香港自由燈塔基金會、創辦人兼主席袁弓夷先生邀請,在聖荷西各各他教會Calvary Chapel,做一場「我們堅持戰鬥We all stay in the fight」的專題演講,吸引近兩千名灣區關心香港人士前往聆聽。演講會由,各各他教會麥克邁可魯爾牧師的祈禱,價值觀倡導委員會尼爾瑪曼主席的引言,香港自由燈塔基金會袁弓夷主席的歡迎,國務卿中國政策首席顧問余茂春博士的介紹拉開序幕。接著由美國第70任國國務卿蓬佩奧開始演講,他說:

1.很高興來到灣區,很高興回到加利福尼亞,我是在加州橙縣出生。

2.非常感謝袁弓夷,您給我的祝福,讓我今天能和大家在一起。

3.真的很高興來到這裡,因為在中國是不可能發生的。前加州州長雷根主政時,我在加州成長;後來他擔任三軍統帥時,我是他的士兵兩度承擔任務。

4.在我擔任國務卿時曾談到,中國已經滲透到這個國家時,您們現任州長似乎有所不悅。中國共產黨其軍事安全機構,已在進行一項複雜的活動,來評估我們在美國各地的 50 位州長。

5.在加州這是一個艱難的地方,但正如之前的演講者們所說,永不放棄,永不放棄,堅持您的信念。

6.加州夢是美國夢,或者曾經是,至少它會再回來。我們今天在這裡,因為我們都將共同努力,為我們自己和下一代,實現這些理想。

7.習近平總書記,有他的中國夢。他夢想在一個專制獨裁體制下,由中國共產黨極權控制的世界。

8.當我們夢想自由時,他夢想著破壞個人自由和傳統制度的不同事物,尤其是在新疆和西藏等地;而我們夢想著保護我們的家庭、和神聖的教會場所,比如這座美麗的教會,他卻夢想著竊取,我們在美國辛勤工作的成果。

9.當我們夢想著辛勤工作和美好回報,夢想著每天在任何地方都能享受,言論自由和信息自由暢通無阻時,而習近平總書記他夢想著把整個中華民族,永遠牢固地封鎖在防火牆後頭。

10.亞裔美國人,代表一個多世紀前來到加州等地的新移民、或他們的曾曾祖父母,您們是我們國家最偉大的愛國者,每個行業、每個教堂、和每個社區,亞裔美國人都做出了貢獻,對我們國家生活方式的貢獻,不可估量。

中共是美國最大的外國威脅

11.我想您明白,對美國最大的外國威脅,實際上就是中國共產黨。有超過十億中國人,明白這一點,他們明白,他們將繼續生活在否認他們的政權之下。我們每個人,都有權享有的自由和基本人權,因為我們的造物者,為我們提供了這些權力。

12.認為如果我們只要多一點貿易,多一點參與,中國共產黨就會,以某種方式改變它的教條;然而沒有什麼,比事實更清楚。我希望我們都能,因此而坦誠地討論,我們是何以至此?我認為這很重要,美國要往哪裡走、實現我們的美國夢,並遏止習近平的妄想痴夢。

13.從廣泛來談論我們這個時代的挑戰核心,是來自中國共產黨,我們承認四年來,我們的政府承認這一實實。我們看到了世界所呈現的,並不是我們希望的樣子。我們專注於我們的整個政府在這方面的努力,我們確保我們的盟友也了解這個危機。我們這樣做是因為,我們知道美國是文明史上最偉大的國家,我們希望它繼續如此。



​10月17日香港自由燈塔基金會邀請美國前國務卿蓬佩奧,在聖荷西各各他教會Calvary Chapel發表演講。圖/擷自蓬佩奧推特

14.我認為所有政治階層的美國人,現在都明白這個威脅。川普總統當然毫不猶豫地,簽署了每一項法案,然後我們以一種明確表示,我們將支持建立我們的軍隊,我們將支持我們的士兵。

15.當北京與我們對質,在人權問題上撒謊,並說美國正在衰落時,我可以向您保證,我沒有坐視不理,認定除他之外,沒有任何其他議題在當今美國,可以團結所有人們在跨政治領域。

16.黨國的極權壓迫,主宰國家,該黨以馬克思列寧主義的極權統治,嚴格統治奴役其國民,這與中國歷史文化完全格格不入。事實上中國共產黨,不僅是美國最大的境外威脅,更是仍然生活在中國大陸 14 億人的最大威脅。

17.安森·伯林格姆(Anson Burlingame)向法院提起訴訟,並於1868年率領中國代表團前往華府,他成功地與詹森政府談判,達成了後來被稱為美國和中國之間的《伯林格姆條約》,這是第一個自鴉片戰爭後,中國與西方國家建立在,充分對等上的條約。

18.美國排華法案於1882 年通過,約翰福斯特(後來成為美國第32任國務卿)當時曾極力反對該法案。這確實指出了我們國家最特殊的事情之一,即我們有能力兌現我們革命性的創始承諾,即生活在我們國家的人民,人人平等的創始承諾。

19.中國留學生,在我們大學外籍學生人數,超過世界上任何其他國家。來自世界近200個國家的所有國際學生中,有近40%來自中國。中國人民熱愛美國,他們選擇美國作為送孩子到國外就學的首選。

20.他們的教授可能會認為這是一個種族主義國家,但他們不會。因為這裡是地球上最成功的多種族社會,也是有史以來,尊重上帝賦予我們權利的最偉大國家。

21.中共是一個意識形態政黨,偽裝成一個國家,他們想主宰世界,他們想改變您們每個人在美國的生活方式。他們試圖讓我們相信,美國的美德確實是邪惡,別聽他胡扯。

22.從毛澤東到習近平的歷史偏執,每一位中國共產黨領導人,都認為美國是在推動,針對中國的國際陰謀。

23.我們在川普政府中的發展,是認定中國共產黨、不代表那十四億人民。

24.我是在東部時間2021年1月20日中午12:01分,被制裁的。我,前國務卿蓬佩奧以及全家,都受到了制裁。

25.我向習總書記挑戰,總書記先生,如果你認為你是代表這些人,那就來一場選舉吧。舉行選舉、舉行選舉。在香港舉行自由公正的選舉、舉行選舉;在西藏舉行公平的選舉;在新疆舉行選舉;在武漢舉行選舉;在你的國家舉行選舉,我知道誰會反對你。

26.您知道他們使用人民共和國,和人民解放軍之類的名字,他們的新聞媒體,叫做人民日報,我們知道這些機構不屬於人民,是屬於黨的,這是瞎掰濫用言詞。

27.他們故意撒謊,他們必須繼續撒謊言,因為他們知道,中國人民與美國人民的關係和友誼是如此深厚,以至於他們必須將這個謊言,來矇騙自己的人民。

28.他們用他們的整個國家機器,來詆毀我們的國家,這樣他們就可以主宰自己的人民。所以您們都知道這個故事的點滴,但卻值得您花幾分鐘的時間,來知道美國人民給我們的四年,首先我們我們每天都說實話,我們很誠實。

29.我們說實話,這是一個非法政權,一個共產黨,而習近平不是民選總統,中國共產黨政權在經濟上、技術上、軍事上,也許是最重要的意識形態上,是一個競爭對手,中國共產黨正對美國開戰,不管我們是否願意與他們開戰。

30.我們最珍視的價值觀,正岌岌可危。中國人民想要,並應享有與我們一樣的自由。

31.我們對北京很坦率,我們要求互惠和透明。如果你要讓你的外交官,在我們國家做間諜,我們就關閉你在休斯頓的領事館。

32.我們為中國各地,受迫害的教會,只為生存各種信仰人民發聲。

33.當中共高級官員,違反他們對聯合國條約的義務,並破壞香港的自由時,我們制裁了他們。

34.我祈禱本屆政府將繼續這樣做,使台灣和台灣民主的典範,能夠並將為全中國人民提供強大的啟示。

35.因為川普總統允許,我和我的團隊在美國做的事情,終於開始真正將中國共產黨,視為對美國的一個威脅。

36.中國共產黨對每一個承諾,其慣用伎倆就是撕毀、開溜。他們被剝奪了人權、獨立的司法機構、新聞自由,中國共產黨曾給予,那些熱愛自由香港人的承諾。

37.像您們中的許多人一樣,我對中國共產黨,於我在國務院期間發生的出賣、大規模的民主抗議、殘酷的鎮壓,和中共所謂的國家安全法感到憤怒,有些主張大事化小、不聞不問,但您我都知道綏靖政策,對中國共產黨是毫無作用,我們必須給予反擊。

38.我們宣布,我們根據美國法律證明,香港高度自治已不存在,並於2020年5 月27日將這一事實通知了代表美國人民的國會。在一國兩制規範下,可悲的是,香港的苦難繼續惡化,它現在似乎注定只是,另一個共產主義城市。

39.今天在座那些來自香港,並且在那個城市還有家人和朋友的人,知道世界仍在關注。袁弓夷所提,黎智英的消息令人振奮鼓舞。

40.我期待有一天我能去香港,那裡的領導層會自行成立,一個不可剝奪權利委員會。



左起:袁弓夷、蓬佩奧、余茂春。圖/擷自蓬佩奧推特 2021.10.18

41.那就是這個在聖塔安娜長大的小男孩,知道美國我們也應該認識到中共,如何試圖將信息武器化,我們應該敏銳地意識到,這是其全球野心的核心部分。世界上沒有一個政權,比北京政權更嚴格地控制信息和信息流。它通過掌握信息,迫使人民生活在中共告訴他們的謊言中。歐巴馬談論他他不知道也沒見過的事情,因為他根本沒有機會目睹他們。

42.我們決心幫助中國人民,推倒那道巨大的防堵牆。

43.他們偷我們的東西太久,我們必須加以制止。我們可以做到這一點,我們必須務實面對,這種知識產權盜竊,它摧毀了美國各地數百萬的美好工作,美國人民勞工們勤勞工作的成果,被習總書記偷走了。

44.他知道我們仍然領先,他會繼續試圖偷竊,我們不能讓他這樣做,我們可以阻止它。

45.我想擴大這個信息,我們的土地上到處都是好消息,只要我們都堅持戰鬥,中國人民就會有好消息。

46.您應該知道,我們這些在戰鬥中的人不時被毆打,我相信您們中的一些人,也遭受過這種痛苦,但不要害怕,因為神主與我們同在。

47.當我看到一個會堂裡,擠滿了像您這樣熱愛自由,以及像您一樣理解信仰的人時,那些遭受折磨毆打困境,所帶來的抗衡,我深受鼓舞,變得更加樂觀。我知道我的職責未竟還在繼續,非常感謝您們。

專題演講後,蓬佩奧接受提問,並一一回答。演講會由袁弓夷結語,他說:「麥克阿瑟將軍,把日本從一個幾乎是野蠻的國家,變成了現代民主國家。我希望蓬佩奧國務卿,也能做同樣的事情。但在我們結束之前,我想提醒您,麥克阿瑟將軍離開菲律賓時說,我將回來,我們香港人會回來。」袁說 「香港自由燈塔的使命,就是:殲滅中國共產黨,光復香港。」

由香港自由燈塔主辦,邀請前國務卿蓬佩奧演講「如何制止中共」,是一場非常成功的社區活動。在舊金山灣區,香港僑民並沒比台灣僑民多,但他們能把香港目前遭遇,提升到美國主流社會,敦請前國務卿蓬佩奧蒞臨演講,有近2000名社區人士參與,令人佩服。「願榮光歸香港」重複播放、響徹雲霄,令人振奮、激動士氣。看來台灣僑社,平常除了逢迎台灣政及賓客要到訪外,甚少有類似與美國主流互動。台灣鄉親、同鄉會、公共事務會FAPA,得急起直追、迎頭趕上。光復香港、台灣加油。

