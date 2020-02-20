嘉義火車站前的「站前沉睡大白熊」戴上了灰藍相間的迷彩口罩，吸引路過民眾的目光。

為因應新型冠狀病毒疫情，嘉義火車站前的「站前沉睡大白熊」也戴上了灰藍相間的迷彩口罩，吸引路過民眾的目光。

「站前沉睡大白熊」係由在地知名插畫家SMART莊信棠所設計，吸引無數民眾前來拍照打卡。因應新型冠狀病毒疫情，嘉義市府今20日(四)特地為大白熊戴上迷彩圖案的口罩，象徵防疫視同作戰，希望民眾做好自主健康管理，如有疑似症狀應主動通報，一同來打贏這場防疫的勝仗。

嘉義市府也強調，民眾不需隨時戴口罩，請把口罩留給需要的人。嘉義市府指出，建議需要戴口罩的時機主要在「進入醫療院所，有呼吸道症狀者，有慢性病者，以及出入通風不良、擁擠密閉空間者」，至於健康民眾及一般學生無須隨時戴口罩，請民眾將口罩留給需要的人，讓資源發揮最大效用。

嘉義市府並呼籲，民眾應落實肥皂勤洗手、避免觸摸眼鼻口，做好咳嗽禮節、減少近距離接觸，避免出入密閉擁擠之公共場合，並保持環境清潔及通風。

民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合各項防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。