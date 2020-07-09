台灣是願見同是民主國家，也並無併吞企圖的日本最後擁有釣島，抑是寧可看到從不排除武統的中國佔據該島？歷年來各路「保釣志士」內心最深處的期盼，或許不難臆測？今天的保釣表演，又會不會是另一方式的表態？圖／擷自維基百科，日本外務省網站，民報合成

多年來早已失去新鮮感，廣大國人更從未表示興趣的保釣運動，不久前卻因日方擬議將釣島列嶼重新定名，為這一老戲碼送上一次排演上戲機會。所不同者是近年這一活動，多是由缺乏足夠知名度，幾近社會邊緣人型人物擔任演出，此次則是由位居最大在野黨國民黨主導推動。

邊緣型人物慷慨激昂投入保釣很可理解。因為捨此而外，此類人物並無太多上鏡頭搏版面幾會。國民黨不乏足供發揮議題，仍選擇乞靈於這一老梗運動，則確很令人驚訝。

依照合理推論，保釣運動目標，應不外是期盼能嚇倒日本人，引發國際關切介入，以及激發民氣，挑動仇日反日風潮。但事實早已證明，這三項目標都不是保釣表演所能達成。國民黨新一代頭面人物對此應不是全然無知。所以此次國民黨大動作推動保釣，真正動機應是企圖彰顯蔡政府以及蔡本人之懦弱無能逢日必軟，以期在兩場大敗後扳回一城？

然而聯合美日防共保台正是自老蔣總統以來，歷屆負責任政府不得不遵奉保國決策，不容其他考量危害到這一基本立場。今天蔡政府選擇冷處理釣島嶼爭端，不將台日關係推向嚴重對撞，也正是在執行這一歷屆負責任的政府基本國策。

保釣云云應考慮大局

國人不會是對蔡政府蔡本人全無意見。但面對眼前這場保釣老梗，仍要認清誰是忍辱負重以國家利益為先，誰是不識大體任意而為。

此外，這一保釣運動也曝露出一則令人憂心現象。每逢面臨重大議題，多數國人不是不耐深思，憑直覺決定立場，即是輕易接受特定政治正確而隨波逐流。這一積習不改，即容易受到各形各色政客煽惑而被牽著走。

從當年外省憤青發起保釣到今天，各路「保釣志士」口號均是捍衛主權，不容日本侵佔固有領域。多數國人雖從未對這一戲碼積極支持，除去李前總統之外，也未見有人認真研討所謂主權說，究竟有無堅強法理基礎。此中緣由，上述國人馬虎不認真心態而外，惟恐犯眾怒，或說得更精確是招惹泛統派謾罵扣帽子，應是更重要因素。

寒蟬效應之形成，正似昔年美國南方遇有黑人被控性侵白種女性，自必惹起群情激憤要將該黑嫌私刑絞死，此時也諒必少有人敢說真相未明不可魯莽行事，所懼即是唯恐遭致社區排斥，甚至受到三Ｋ黨之流暴力攻擊。

政治正確阻礙異議表達

不論任何國家，如果政治正確成為不容討論真理，持不同意見即被視為異端，則被特定意識形態政客綁架危機亦永遠存在，真是可懼哉。

我本人不久前在《民報》網站發表〈 小道理服從大道理 〉一文，曾指出國家主張對境外土地擁有主權，必須經由國際條約確認，或已被國際社會普遍公認，方稱具有法理基礎。這一看法也並非什麼獨到創見，而是文明社會所應具有常識和共識。

就這一標準而論，歷年來各路「保釣志士」所聲稱捍衛主權，確實並無堅強法理基礎，不能是我說是我的即是我的。至於日來時論所謂明朝古籍「順風相送」，以及馬先生的有關島礁博士論文，皆都足以證明自古屬於等論，是只能純供內銷，對外恐難有說服力，提出或反被外人所笑。

早年威權時代，曾有知名人物宣稱西伯利亞原是「鮮卑利亞」轉音，證明斯土是古來鮮卑族人生息之地，又由於鮮卑也是中華民族眾多部族之一，所以西伯利亞也是自古屬於中國，是有待炎黃子孫收復的失土。

當年是時當威權統治，國人不敢對這一「愛國」主張有所評論。如今則已是百無禁忌民主時代，各界應大可放心探討這一釣島主權說，是否確能站得住腳，以免時下新生世代被牽走上義和團式路線。

最後要一談的，是未來釣島列嶼的歸屬展望。

如今宣稱對釣島擁有法理主權國家，計有中日台三國。未來島嶼終極歸屬，不論是經由談判協商或武力解決，結果必然是非屬日即屬中。台灣則陷於本身國力，是斷然無法和兩國相爭。這一結局是縱然再不甘願也必須承認。

所以，台灣是願見同是民主國家，也並無併吞企圖的日本最後擁有釣島，抑是寧可看到從不排除所謂武統的中國佔據該島，而完成自太平洋而南海對台灣企圖？

若再從這一觀點而言，歷年來各路「保釣志士」內心最深處的期盼，或至少也並不排斥堅拒的演變是什麼，或許並不難臆測？今天的保釣表演，又會不會是另一方式的表態？