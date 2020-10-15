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每日國際焦點

阿爾察赫戰事持續，雙方都違反俄國調停的停火。亞塞拜然警告亞美尼亞若攻擊油氣管線將嚴厲報復。

美、加、日、盧森堡、義、英、阿聯 8國簽署美國NASA關於未來探索月球國際規範的阿提米絲協議。阿提米絲計畫將於2024年重新讓太空人登月。

以色列政府允許1300位新移居者前往約旦河西岸，這是宣布放棄吞併約旦河西岸後首度放行猶太移居者。以色列雖不立即吞併，仍持續逐步實際佔據約旦河西岸。

美國國務卿蓬佩奧敦促沙國考慮與以色列關係正常化。

北韓

美國國防部長表示北韓的飛彈、核武計畫嚴重威脅區域安全。

越南

暴雨造成2處山崩數30人失蹤。東南亞大雨在越南、柬埔寨都造成災情。

亞美尼亞、亞塞拜然

亞塞拜然警告亞美尼亞若攻擊油氣管線將嚴厲報復。

土耳其總統艾爾段表示明斯克集團無力阻止衝突，宣稱阿爾察赫應屬於亞塞拜然。

俄國外長反對土耳其的立場，表示不接受武力解決。

亞塞拜然堅持土耳其加入談判。表示會繼續進軍。

亞美尼亞表示土耳其改變立場才能解決問題。

俄國國防部長敦促兩國尊重停火協定。

俄羅斯

美俄核子協定仍未有共識。

歐盟將為俄國反對人士Navalny下毒案，針對普丁親信制裁。

俄國否認對挪威發動駭客攻擊。

吉爾吉斯

總統接受新總理，但是拒絕提早辭職。

美國

美、加、日、盧森堡、義、英、阿聯 8國簽署美國NASA關於未來探索月球國際規範的阿提米絲協議。阿提米絲計畫將於2024年重新讓太空人登月。

以色列

政府允許1300位新移居者前往約旦河西岸，這是宣布放棄吞併約旦河西岸後首度放行猶太移居者。以色列雖不立即吞併，仍持續逐步實際佔據約旦河西岸。

黎巴嫩

美國與聯合國表示以色列與黎巴嫩進行建設性的海域邊界談判。

沙烏地阿拉伯

美國國務卿蓬佩奧敦促沙國考慮與以色列關係正常化。

土耳其

能源部長稱探勘船開始在東地中海作業。

總統艾爾段要求議會立法打擊醫療公會等組織的影響力，聲稱他們阻撓政府防疫政策。

伊拉克

美國國務卿蓬佩奧讚揚伊拉克更努力保護美國大使館。

蘇丹

東北部港口城市薩瓦金部族衝突造成6死20傷。

奈及利亞

國際貨幣基金表示，幾內亞灣綁架劫船事件暴增40%，西非海岸如今是全球海事綁架劫船案的最大宗，佔95%案件。海盜主要來自奈及利亞的尼日河三角洲。

那密比亞

高達5000隻小海豹早產死亡沖上岸，原因可能為母海豹食物不足。