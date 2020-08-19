前總統登輝先生一生辛勞為台灣，後事自當由政府統籌辦理，已決定將葬於五指山軍人公墓，諸方看法意見不一。許多人認為，依據中華民國總統禮遇條例沒有不對。但究竟是禮遇，還是受罪？

治喪委員會似乎仍存留黨國思維？

李前總統任內曾八度提出重返聯合國失敗後，即清楚明白地提出提出兩國論，卸任後更明白主張台灣就是台灣。台灣意識濃烈的李前總統一句哀嘆：「身為台灣人的悲哀」，徹底道出台灣歷史中「民族壓迫」的苦難，終提出脫古改新的論述，心心念念就是去中，以完成台灣人的百年之夢，台灣國家正常化。然，五指山就是典型的黨國殖民符碼。

近日《聯合報》報導退伍軍人協會指：李先生葬於五指山，是玷汙革命軍人英靈安息之地。那些藍統，未葬就已污辱民主先生，治喪委員會難道不該多方考量？

心心念念守護台灣，統促視為眼中釘

筆者任李登輝基金會副秘書長時，曾為李先生編篹一本厚達512頁的《生命之旅》，記錄他晚年（2012〜2015）走遍台灣各地，想將台灣的美印在心底的情懷。書中記錄了他多次的演講，希望將來能將骨灰撒在玉山山頂上，玉山是護國神山，李先生一生就是座護台大山，也像是暖日，他沒有離開台灣人，煦日銜山而不驟去。骨灰撒在玉山上，是完成他老人家想守護台灣的心意。

出殯之日，傾中資深藝人鄧惠中帶著隱藏好的紅漆，假裝要到台北賓館會場悼念，卻趁維安人員不注意時對李前總統遺照潑灑紅漆。試問藍統當中有多少鄭惠中？連火化重要的日子都登門踏戶對李總統遺像潑漆，還是在總統府旁的台北賓館、有警衛駐守之下。可想，未來葬於五指山，李先生真能安息？

台灣之父常在人民心中，盼故鄉建墓園

台灣之父是台灣人的精神象徵，其英靈常在人民心中，若家屬不捨骨灰灑於玉山頂，可否故鄉建墓園？在家鄉三芝，有一座台灣人能常常去祭拜的墓園，可好？五指山是外來武人之墓地，李先生是台灣人心目中的英雄，葬在五指山既不尊重李先生，也不尊重台灣人。

本土政權延續黨國思維？

因為「中華民國」體制所以李前總統該葬在五指山軍人公墓？看看全面執政已第五年，桃園那兩具大體，還是不處理？政府不妨說說為何李總統要放在外來武人墓地受辱？依法？就算有法也是黨國惡法。是黨國思維未除，才會想將李先生葬於軍人公墓。長眠於藍營、統派大本營，要讓李先生被統促、軍眷、軍頭鬼魂圍剿嗎？痛心，這是挑戰台灣人容忍之底線，也只有極權國家才如此之僵化！但台灣不是極權國家。李前總統雖曾是三軍統帥，卻不是軍人，也早已離開公職多年了，應遵照其遺願，才是合情合理。



2020.8.12美國衛生部長阿札爾前往李登輝前總統追思會場獻花弔唁。圖／擷自阿札爾推特

台灣民族資產，治喪委員會當深思

他，是台灣民族的資產，非屬黨國。為李前總統身後能安息、有尊嚴，實不該葬於集殖民政權符碼於一體的五指山上。

他，想長眠在玉山，守護台灣人民，何以偏要讓他受辱？台灣人民若真感念登輝先生之精神，應遵其願，盼總統府及治喪委員會深思。