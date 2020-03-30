位於台北市松山區的延壽國宅I區都更案，原有3戶不同意，歷經9年溝通協商，不同意戶終於同意配合搬遷，全台最大海砂屋聚集地-延壽國宅I區今（30）日舉行拆除典禮，台北市長柯文哲表示，這是一個里程碑，北市府對都市更新的態度是一定要做，政府要有公權力，還是要依法行政。

延壽國宅I區位於延壽街及延壽街72巷路口，為7層RC建物，總共203戶，原本鑑定是海砂屋，後又被解除列管，但都更案持續推動，實施者中華工程經協調不成後，去年8月15日申請政府代拆，但有3戶未同意戶，經溝通協調後，終於取得最後3戶同意並配合搬遷。

柯文哲今天出席「延壽國宅I區磋商代拆案」拆除典禮致詞時表示，此代拆案是去年1月30日都市更新條例修法後，第一個民間向北市府申請代拆的案子，也是市府第一次執行都市更新條例第57條中「真誠磋商精神」的案子。

柯文哲指出，這個基地面積有4,700平方公尺，更新前有203戶，是一個相當有規模的新案，事實上這個案子從實施者2011年進場到現在已經9年了，過程當中因為住戶一直不能整合，在去年8月，實施者向北市府申請代拆。

他說，在申請代拆程序中，對於不同意戶也有標準的流程圖，要有2次私辦的協調會，再2次公辦的協調會，後來為了讓事情更平順，府內還召開了專案小組會議、跨局處小組會議，私下還對不同意戶舉辦了6次面對面的協商溝通，經過不停的磋商，最後3戶不同意戶也都同意了，所以就不用執行政府的強拆。

柯文哲強調，北市府對都市更新的態度是一定要做，都市更新不做不行，這是一定要做，政府要有公權力，還是要依法行政，該怎麼做就怎麼做，就照流程圖，也不是說無理就強拆，程序要有私辦協調、公辦協調，如果最後都還是不能達到最後結果，還有一個類似爭議處理的裁決會，大家會做最後的裁決。

柯文哲說，這是一個里程碑，將來北市府在面對這些不同意戶，都會秉公照程序走，但還是希望都能有一個和平的結果，不要執行強拆，事實上，只要政府態度很清楚，很多事情都可以好好解決。