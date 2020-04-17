美國因武漢肺炎疫情展開封城手段，造成失業率大幅攀升，累計近四周已有超過2200萬人初次申請失業救濟金，讓總統川普非常緊張，希望盡速解封，他在今天宣布重啟經濟三階段指引，並授權各州州長將決定何時允許商戶開門營業。

根據美國勞動部最新公布的數據顯示，截至4月11日上週初領失業金人數達到524.5萬人，超越市場預期的500萬人，過去四個禮拜共有超過2200 萬人請領失業救濟，相當於美國每8名勞工就有1人申請失業補助，經濟情勢險峻。

為此，川普數度希望盡快解封，重啟經濟，但疫情似乎尚未緩解，最新的統計顯示，美國確診人數逼近67萬例，造成3.2萬人死亡。儘管疫情尚在蔓延，但川普今天強調，美國已經度過了疫情最高點，新增確診案例數呈下降趨勢，「我們必須有一個運作正常的經濟，我們將很快重開。」

白宮隨即公布了三個階段的指引，第一階段的標準為14天內新增確診病例持續下降，醫院恢復到疫情危機前的狀況，若達到標準，則大型場所如餐廳、健身房可以運作，疫情最嚴重的地區將維持社交疏離，避免十人以上的聚會，盡量減少非必須旅行，而高危人群將繼續居家隔離。

第二階段可以進行非必要旅行，將聚會控制在50人以內，並且重開學校、托兒所等公眾聚集場所。第三階段，則是工作場所基本可正常運作，高危人群可在保持社交距離的前提下與外界接觸，而低危人群則盡量減少在擁擠環境中停留的時間。

至於解封決定權問題，先前川普前多次表示重開經濟該由總統做主，現在態度軟化，他說，何時重開的決定將交由州長根據各州的情況而定。

白宮抗疫小組的醫學專家佛西（Anthony Fauci）說明，第三階段可稱為新常態，但不表示抗疫終結，疫情可能捲土重來。