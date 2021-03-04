2月22日，香港特首林鄭月娥聯同多名港府司局長在香港接種了中國科興新冠疫苗。這則報導引出一連串疑問。

因為新華社1月4日發佈的《新冠疫苗接種注意事項》寫的很清楚：現階段接種疫苗人群限於18〜59歲，60歲以上人群不在接種之列。林鄭月娥早就過了60歲，為什麽又接種了呢？

新冠疫苗上市不久，眼下仍是供不應求。各國政府安排接種疫苗，免不了要有輕重緩急的先後順序。歐美國家都是把老年人置於優先地位，因為老年人體弱，易感染，所以要先接種。香港也是把老年人列入優先接種人群。這層道理中國官方未必不明白。去年12月31日官媒報道，鐘南山院士說：「跟國際上聯繫比較多的，包括國際航運、火車、卡車、輪船上的人員，醫務人員、老年人等抵抗力比較低的人群，都需要首先考慮接種。」可見中國也知道，老年人按理說是應該優先接種疫苗的。

那為什麽中國又要規定現階段老年人不接種呢？為什麽唯有中國大陸卻把老年人放在後邊呢？

按照中國官方的解釋，一般來說，新疫苗做臨床試驗都是先從青壯年開始，即先做18〜59歲的人群，其次是60歲及以上人群，最後是18歲以下人群。每一個人群範圍的疫苗都要各進行三期臨床試驗。到現在為止，中國國產疫苗在18〜59歲這個年齡段的臨床試驗數據已經比較充分，而60歲以上人群，還「需要等待進一步臨床試驗數據披露，明確是否後續能夠接種」。換句話，在目前，中國對老年人接種國產疫苗的安全性和有效性還沒有足夠的把握，所以先不給老年人接種疫苗。

但既然如此，那為什麽又要讓香港的老年人林鄭月娥等現在就接種中國疫苗呢？不只是香港的林鄭月娥，還有66歲的土耳其總統埃爾多安也在1月14日就接種了中國疫苗。媒體說的很清楚，林鄭月娥帶頭接種中國疫苗，其目的是消除港人對中國疫苗的疑慮，以便在香港推廣中國疫苗。土耳其總統帶頭接種中國疫苗也是出於同樣的原因。

和歐美疫苗相比，中國疫苗的優勢是，價格較低，便於儲存和運輸，更適合在中低收入國家的廣泛使用。不過到目前為止，中國疫苗的第三期實驗數據還沒有在國際醫學期刊上發表。世衛組織總幹事譚德塞上個月11日說，世衛組織團隊正在中國與科興公司和國藥集團合作，評估其生產的新冠疫苗，可能將其列入世衛組織緊急使用清單。一個多月過去了，至今未見下文。世衛組織還沒有把中國疫苗列入緊急使用清單。

關於中國科興疫苗的安全性，前哈佛大學公共衛生學院教授李敦厚說，該疫苗具有所有滅活疫苗存在的弱點，「科興這個新冠病毒疫苗至少從發表的文章來看純度是不高的，純度不高就比較有可能引起副作用。像科興這類滅活疫苗本來就受到高純度的限制。這是技術上很難克服的。」

正因為外界對中國疫苗的安全性存有疑慮，而中國政府又急於展開「疫苗外交」，所以中國政府要讓林鄭月娥和埃爾多安等現身說法，以身作則，目的是更好地向全世界推廣中國疫苗。

但這也說明中國對自己產的疫苗可以給老年人接種是有信心的。既然有信心，為什麽又不讓中國的老年人先接種呢？

有人解釋說，因為老年人大多宅在家中，外出活動少，被感染的概率低，所以在疫苗供不應求的現階段，優先接種中青年，把老年人往後擱一擱也是合理的。且不說這種解釋和先前提到的鐘南山院士的說法不一致，和歐美國家的做法不一致；再有，這59歲的上限也未免太低了。當今中國，60歲以上仍在一線工作的人起碼好幾千萬甚至上億。中共高官，包括習近平、李克強，也都在59歲以上。你相信他們都先人後己，等中青年都打得差不多了才給自己打嗎？

去年12月16日中國媒體報導，上海復星醫藥集團發佈公告，已經向德國公司訂購一億支輝瑞疫苗，今年1月到貨。哪些人會接種輝瑞疫苗呢？答案不言自明。

根據世衛組織的說法，要達到所謂群體免疫力，疫苗接種率必須達到70%；為了有效控制疫情，疫苗接種率要達到60%～70%。這當然還要看你用的是哪種疫苗，那種疫苗的效力有多高。如果你的疫苗效力低，哪怕全國人民都接種了，也達不到群體免疫的效果。根據目前已有的數據，中國疫苗的有效力雖然達到世衛組織認為足以廣泛應用的50%的門檻，但是與國際上其它疫苗相比仍有很大的差距。



作者指出，林鄭月娥帶頭接種中國科興疫苗，其目的是消除港人對中國疫苗的疑慮，以便在香港推廣中國疫苗。圖／擷自香港政府官網

※本文轉載自《 歐洲之聲 》