如果中國好棒棒，舔共賣台藝人台商政客匪諜台奸們，怎不趕快移民中國？入籍中國？

以下是武漢肺炎隨筆：

第一：寧可相信妓男妓女，也不要相信共產黨那張嘴；任何正直與誠實的工作都值得尊敬與肯定。

第二：中國的資料毫無公信力可言，除了不要相信共產黨鬼扯蛋之外，根本就不要聽也不要看，才是最好的免疫方法；共產黨是毫無羞恥心的詐騙集團，鬼話聽多了，亂人心神。

第三：中國不只是東亞病夫，也不是日前華爾街日報所說的中國是亞洲病夫；中國是名符其實的世界病夫。

第四：中國人當然不是病毒，但病毒是從中國人身上傳到全世界，這幾乎是無庸置疑的。

第五：根據初步醫學報告，武漢肺炎的年齡別死亡率差距很大，年紀越大死亡率越高。

第六：武漢肺炎痊癒速度緩慢，可能會拖垮醫療資源，醫療團隊會精疲力竭。

國際反中聲浪高 台灣應正名免受拖累

第七：國際反中反共聲浪將達到歴史性高峯，台灣英文正名勢在必行。

第八：全世界都知道武漢肺炎病毒是從哪裡爆發的，就只有被共產黨徹徹底底洗腦的中國人不知道而已。

第九：武漢肺炎疫情嚴峻，人在台灣保平安，不要出國不會死，外國沒有健保，也沒有台灣政府給你駡到爽，我們不要納稅養雜碎！

第十：舔共賣台藝人台商政客匪諜台奸天天扯台灣防疫國家隊後腿！生雞蛋嘸放雞屎有！如果中國好棒棒，為什麼不趕快移民中國？為什麼不趕快入籍中國？你們死賴在台灣，是台灣人民的負擔，也令人不齒！

我台灣我驕傲！