美國國務卿布林肯說，美國「對台灣有承諾……兩黨的承諾已經存在了很多很多年，確保台灣有能力自衛，確保我們在西太平洋維持和平與安全。」圖／擷自美國國務院flickr

美國國務卿布林肯說，美國對北京政府針對台灣採取的「日益咄咄逼人的行動感到關切，這加劇了台灣海峽兩邊的緊張局勢」。

布林肯在接受美國全國廣播公司（NBC）「會見新聞界」節目採訪時說，美國「對台灣有承諾……兩黨的承諾已經存在了很多很多年，確保台灣有能力自衛，確保我們在西太平洋維持和平與安全。」

布林肯說，「我們支持這些承諾，」「我只能告訴你，任何人試圖用武力改變現狀都是嚴重錯誤。」

他拒絕猜測如果中國控制台灣，美國是否會在軍事上保衛台灣。中國最近幾天對台灣正在進行的一系列兵棋推演表示反對，這些推演是為了模擬台灣可能對中國入侵做出的反應。中國星期五說，如果北京選擇入侵台灣，台灣軍隊「不會有機會」。

布林肯同時抨擊中國一年多前對新冠病毒的威脅反應遲緩，稱中國在全世界範圍內導致的結果比「可能發生的其他情況」更為惡劣。

他說：「我認為中國知道，在新冠病毒的早期階段，它沒有做它需要做的事情，那就是，實時地讓國際專家准入，實時地分享信息，實時地提供真正的透明度。」

目前全球因新冠病毒的死亡人數超過290萬。布林肯說，全球死亡人數「說明了中國和其他國家現在必須做的事情。在我們處理新冠疫情的過程中，我們還必須建立一個更強大的全球衛生安全體系，以確保這種情況不會再次發生，或者，如果這種情況再次發生，我們能夠減輕這種情況，提前解決。」

他說，世界必須「真正致力於透明度、信息共享和專家准入。這意味著加強世界衛生組織，並對其進行改革，使其能夠做到這一點。中國必須在這方面發揮作用。」

布林肯說，需要對病毒在中國武漢的起源進行進一步調查，「讓我們完全了解發生了什麼，以便盡可能地防止病毒再次發生。這就是為什麼我們需要弄清真相。」