美國國務卿蓬佩奧7月15日指出，他相信全世界會讓中國因新冠病毒付出代價。圖／擷自蓬佩奧推特，資料照

美國國務卿蓬佩奧7月15日指出，他相信全世界會讓中國因新冠病毒付出代價。他說，他下星期訪問英國和丹麥期間，「中國共產黨及其對世界各地自由的人民構成的威脅 」將是他此行的優先討論議題。

他表示，美國明確宣示在南中國海問題上的立場是非常重要的。他還說，針對北京的行為，民主國家正在團結起來。

「我認為全世界絕對會讓他們付出代價，」蓬佩奧國務卿星期三通過視頻接受《國會山報》採訪時說。「你可以看到這一點。我所去的每一個地方，我交談過的每一位外交部長，他們都認識到中國對世界都做了什麼。」

蓬佩奧說，他確信，在新冠疫情爆發後，全世界將以不同的眼光看待中國，並會以與他們在這個災難發生之前根本不同的方式與中國進行交往。

蓬佩奧在國務院舉行的記者會上說，他下星期一將訪問英國和丹麥，期間會討論英國禁止中國電信巨頭華為參與5G網路的問題。

他說：「我相信，中國共產黨以及它對世界各地自由的人民構成的威脅將是此次訪問要優先討論的議題。」

蓬佩奧星期二發表聲明，歡迎英國加入禁止華為參與5G網路的「民主國家」行列。

訪問英國期間還會討論新冠病毒疫情經濟復甦計劃、與中國和香港有關的議題以及美英自由貿易協議談判問題。

美國國務院即將對中國科技公司的某些員工實施簽證限制，這些公司為在全球範圍內侵犯人權的政權提供大力支持，包括華為。