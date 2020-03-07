全球感染武漢肺炎的人數高達10.2萬，美國確診人數則324例，疫情相當險峻，美國國務卿蓬佩奧直接向中國開砲，他說，中國提供的疫情資訊不完整，導致美國抗疫應變不及，「與中國共產黨合作，想取得相關資料數據，已證明令人深感挫折。」

武漢肺炎燒不停，目前全球共102030例確診，3489例死亡，其中美國324例，不僅檢測試劑短缺，目前還有棘手的至尊公主號等待處理。隨著疫情蔓延，近來持續向中共開砲的美國國務卿蓬佩奧超級不高興。

他6日在CNBC和福斯新聞網的節目上說，「我們在取得這件事(指武漢肺炎疫情)的早期訊息並不完整，致使我們現在處於必須面對諸多挑戰的情況，趕不上因應疫情的發展。」「與中國共產黨合作，想取得相關資料數據，已證明令人深感挫折。」

他還在節目上直接稱新冠病毒為「武漢病毒」，直言:「中國共產黨曾說過，病毒源自那裡（武漢），不要管我說什麼，他們說的才算數。」

即使世界衛生組織（WHO）為了避免使用歧視字眼，已將在全球流行的冠狀病毒肺炎定名為「2019新型冠狀病毒疾病」，但美國國務卿連續兩天稱這種冠狀病毒為「武漢病毒」（Wuhan virus），他直接在節目上駁斥病毒不是源自武漢的說法，並怪罪中國提供的疫情資訊不完整，導致美國抗疫應變不及。