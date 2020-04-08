中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（8）日表示，收到一封10歲小朋友寄給他的信，還送了一些口罩給他，說要保護他，他看了很感動。圖／擷自疾管署youtube

中央流行疫情指揮中心今（8）日召開記者會公布武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）新增案例，指揮官陳時中宣布記者會結束後，突然又拿出一個信封說， 2個禮拜前收到一個小朋友寫給他的信，還送了各種大人兒童口罩給他，說想保護他，希望他身體健康，他看了很感動，在感動之餘，陳時中也提醒「不要再寄口罩給我了」。

陳時中表示，本來他不太想講，不過他帶了一個信封讓大家看看，是一名10歲小朋友寫給他的信，還送了一些口罩要給他，裡面的口罩都不太一樣，有大人也有小孩的，還有不同的顏色，換言之，不是同一次買的。

陳時中說，小朋友在信中寫道，謝謝指揮中心守護大家，他們都很放心，「但是想保護我們，所以寄口罩來，說要來保護我們」，陳時中感謝的說，我們台灣人很可愛，這麼稚氣的字，是一位南部的小朋友寫的，他看了很感動，台灣人就是這麼有心，真的很謝謝他。

「不過，大家不要寄口罩給我」，他說，他只是想舉個例，這麼小的小朋友就想要撙節使用口罩，來幫助其他的人，「只是剛好我是一個他想要幫助的對象」，他覺得很感人。

有媒體詢問小朋友信中內容，陳時中戴上眼鏡後念起信中內容：謝謝指揮中心幫他守護，所以他們都很健康也很放心，希望指揮中心也跟他們一樣身體健康，陳時中說，小朋友說要在背後支持他，希望他身體健康，所以要送他口罩，也替指揮中心打氣。

陳時中說，小朋友真的非常可愛，他也收到很多小學生寫給他的信，他要一併互相打氣，也謝謝他們寫信給他，「我很高興，但是不要再寄口罩給我了」。