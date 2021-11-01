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每日國際焦點

日本眾院大選自民黨達255席，單獨跨過233席的過半門檻，自民、公明兩黨執政聯盟獲284席穩定執政優勢。

美國國務卿布林肯於G20峰會上警告中國外長王毅，勿對台灣海峽局勢火上加油，美國反對北京任何單方面改變台海現狀行為。

歐盟與美國結束鋼、鋁關稅貿易糾紛，歐美將聯手對付中國「髒」鋼過度生產傾銷世界的問題。

土耳其總統艾爾段表示與法國、義大利談軍售法義合資的EUROSAM聯盟所生產的 SAMP-T 飛彈防禦系統有正面進展。

日本

眾院大選自民黨達255席，單獨跨過233席的過半門檻，自民、公明兩黨執政聯盟獲284席穩定執政優勢。

24歲男子打扮為蝙蝠俠中的小丑，在東京都調布市國領站行駛中京王線列車上揮刀殺人縱火，17傷。

南韓

解除移工入境限制以緩和農工各領域缺工問題。

北韓

收成優於去年，並將逐步開放中俄邊界以緩和糧食危機。

中國

美國國務卿布林肯於G20峰會上警告中國外長王毅，勿對台灣海峽局勢火上加油，美國反對北京任何單方面改變台海現狀行為。

印度

教宗方濟各承諾訪印，是1999年以來首度教宗訪問。

紐西蘭

承諾至2030年將減碳50%。

越南

越捷航空與勞斯萊斯簽約4億美元購買特倫特700飛機引擎與服務。

巴基斯坦

伊斯蘭團體我是現今巴基斯坦，與政府達成協議，停止抗爭。

阿富汗

塔利班最高領袖Haibatullah Akhundzada於坎達哈露面，澄清已死傳言。

歐盟

與美國結束鋼、鋁關稅貿易糾紛，歐美將聯手對付中國「髒」鋼過度生產傾銷世界的問題。

英國

10月最後一周疫情下降13.5%。

法國

英法於G20羅馬峰會討論漁權爭議問題雞同鴨講。

德國

2年前提案雖遭否決，如今德國人開始認為高速公路應有速限。

瑞士

67%瑞士人不願為了減碳漲價天然氣或僅接受最多漲價10%以內，其中年輕人80%不願意，女性61%不願意。

義大利

未來5年每年注資14億歐元用於對抗氣候變遷。

美國

增加捐贈150萬劑莫德納疫苗予台灣。

加拿大

Heather Stefanson當選為曼省第24屆省長，為當地首位女省長。

墨西哥

普埃布拉州墨西哥石油公司管線爆炸1死15傷。

巴西

警方攻堅重火力武裝銀行搶匪，擊斃20人。

阿根廷

左派總統Alberto Fernández於G20羅馬峰會前表示阿根廷債務危機都是前任以及國際金融體系的錯。

以色列

開放加薩勞工簽證人數自7000增至10000，使得加薩人拼命學習希伯來語文。

沙烏地阿拉伯

財政部表示存款30億美元於埃及央行，並展延先前存的23億美元期限。沙國也存款30億美元於巴基斯坦央行並展延12億美元。

阿拉伯聯合大公國

建議國民勿前往黎巴嫩旅遊，以及要求在黎巴嫩的國民回國。

土耳其

總統艾爾段表示與法國、義大利談軍售法義合資的EUROSAM聯盟所生產的 SAMP-T 飛彈防禦系統有正面進展。

埃及

美國捐贈360萬劑輝瑞疫苗。

黎巴嫩

鬧出與波灣國家外交危機的資訊部長稱沒有辭職問題。

衣索比亞

譚德塞成為下任WHO秘書長唯一候選人，將續任5年。

奈及利亞

博爾諾州長車隊遭民兵攻擊，使州長被迫縮短行程。

馬利

民兵2起攻擊軍方車隊造成共7死。

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