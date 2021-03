美國前國務卿麥克·蓬佩奧3月4日在接受福克斯電視台採訪時被問到:如果前總統川普決定不在2024年再度參選總統,那麼他是否有意加入這場角逐?蓬佩奧回答說:「我隨時願意打一場美好的仗。」(I'm always up for a good fight.)

蓬佩奧的回答進一步印證了人們此前的猜測:這位前國務卿有意在2024年向總統之位邁進。事實上,早在蓬佩奧擔任國務卿之時,外界對於他的政治抱負就不乏揣測。卸任後,蓬佩奧積極活躍於政治和政策的話語場中,他的高調言行進一步鞏固了人們的猜想。

蓬佩奧參選取決於川普?

「1384天」,這是前國務卿蓬佩奧在拜登總統就職的第二天發的一條推文,而這一天,距離2024年總統大選投票日正好1384天。蓬佩奧這一舉動立刻引發眾人聯想:這位剛剛卸任的前國務卿是否已經在為2024年總統大選倒計時了?

「我認為蓬佩奧看起來很有可能競選總統,」喬治華盛頓大學政治管理項目主任托德•貝爾特(Todd L. Belt)教授對美國之音說,「只有一個例外,那就是如果川普參選。我認為川普如果參選,可能會擠掉其他候選人,在這種情況下,蓬佩奧大概就不會加入競爭了。」

近期的多項民調都顯示,如果共和黨黨內初選是在今天舉行,超過半數的共和黨選民會將選票投給前總統川普,而其他所有的潛在候選人都遠遠落後於他。排在第二位的通常是前副總統彭斯,在清晨諮詢公司和政治媒體POLITICO的聯合民調中,他的支持率是12%,而蓬佩奧的支持率則是2%。

川普上週在保守派政治行動大會(CPAC)上發表演講,其中暗示了自己「勝利回歸白宮」的可能性。

蓬佩奧保持高調引猜測

不過,川普是否會加入戰局尚無定論,共和黨內的2024總統提名之爭依然是一場非常開放的比賽。蓬佩奧在卸任後的一系列言行被廣泛視作他有意加入這場比賽並力圖佔據先機的記號。

作為美國第70任國務卿,蓬佩奧是川普「美國優先」的外交理念的忠誠捍衛者和核心執行者,也是川普政府強硬的對華政策的靈魂人物。這些,都成為了蓬佩奧在卸任後的各種公開露面中頻繁提到的關鍵詞,也是他在選民心目中樹立的「招牌」。

卸任後的蓬佩奧加入了保守派智庫哈德遜研究所(Hudson Institute),任高級研究員。隨後,他又加入了由川普的前律師傑伊·塞庫洛(Jay Sekulow)領導的非營利組織「美國法律和正義中心」(American Center for Law & Justice),擔任全球事務高級顧問。

在公共話語平台上,他保持高調的姿態,不僅在推特上頗為活躍,還頻繁接受電視採訪,維護川普政府的政治遺產,並對拜登政府的外交舉措大加批判。自3月開始,蓬佩奧還與前國家安全顧問奧布萊恩共同主持尼克森基金會每月一次的外交政策圓桌研討會。該研討會旨在完善和推進美國的保守派政策,中國議題也將是討論重點之一。

除此之外,蓬佩奧還採取了一系列的政治行動,不僅擴大了自己的募款能量,還以自己的名義幫助共和黨募款——這通常是在黨內樹立威信的一種途徑。共和黨全國國會委員會近期發出的籌款短信寫道:「我是邁克·蓬佩奧,民主黨人不會站出來對抗中國。朋友,你會嗎?用1比5配捐的方式來恢復美國的首要議程。」此外,蓬佩奧的名字還出現在共和黨全國國會委員會近來的一封募款郵件上,該郵件指責民主黨對中國採取綏靖政策,並以此呼籲人們為共和黨捐款。

與此同時,根據維吉尼亞州的公司記錄,蓬佩奧2月初在該州註冊成立了「堪薩斯CNQ有限責任公司」。CNQ代表「勇氣永不放棄」(Courage Never Quits),這是蓬佩奧1986年在西點軍校(West Point)讀書時的班訓。外界猜測該公司可能用於處理與競選有關的事宜。不過,蓬佩奧的發言人拒絕就該公司發表評論。

上週,蓬佩奧參加了保守派年度最大聚會——保守派政治行動大會(CPAC),並發表主旨演講。此舉通常是共和黨潛在總統候選人積累自己的保守派資歷,提昇在共和黨草根活動人士心目中的形象和知名度的重要方式。蓬佩奧在演講中捍衛了「美國優先」的外交理念,批評拜登對華軟弱,並再次強調了自己的對華強硬立場。「中國制裁了我」,蓬佩奧說,「但我對我們鬥爭感到驕傲,我們打破了現狀。」 他的講話獲得了台下觀眾熱烈的掌聲。

據信,蓬佩奧還將出席共和黨全國委員會4月份在佛羅里達州棕櫚灘舉行的春季捐款人聚會。這個聚會往往是有意競選總統的人們與「金主」見面的機會,是競選之路的第一站。共和黨內幾位可能的競爭者——包括阿肯色州參議員湯姆·科頓(Tom Cotton)、佛羅里達州參議員里克·斯科特(Rick Scott)、佛羅里達州州長羅恩·德桑提斯( Ron DeSantis)、南達科他州州長克里斯蒂·諾姆(Kristi Noem),以及前總統川普,屆時都將到場。

對中強硬是蓬佩奧獨特政治資產

蓬佩奧在國務卿任上推動了一系列的對華強硬政策,並將批判的矛頭直指中共。在卸任前的最後時光裡,他對中共的攻勢加速升級,包括在卸任前一天宣布將中國針對新疆維吾爾族穆斯林的行為稱為「種族滅絕」等等。卸任後,蓬佩奧的對華強硬立場有增無減。他不僅發文指責中國「不負責任的實驗室作業使世界處於危險之中」,還呼籲拜登政府抵制北京冬奧會。

分析人士指出,蓬佩奧在中國問題上的強硬姿態是他最重要的政治資產之一。

喬治華盛頓大學政治管理項目主任托德•貝爾特教授對美國之音說:「蓬佩奧對中國的敵意對他來說是非常有價值的。這在共和黨選民中很受歡迎,尤其是那些將在初選中投票的人,他們更傾向於對中國採取強硬立場。而且民主黨和獨立選民也沒有很喜歡中國。考慮到人權、香港和南中國海等問題,我認為,現在抨擊中國對任何想競選總統的人來說都是一項好政策。」

除此之外,分析人士指出,蓬佩奧對於競選總統還具有一些其他的優勢。比如他對前總統川普的忠誠為他贏得了川普基本盤的好感;他先後做過三屆聯邦眾議員、中央情報局局長和國務卿,這為他積累了豐富的立法和行政經驗;他基督教福音派的身份和曾參與「茶黨運動」的歷史讓他在最保守的那部分選民中頗具信任和聲望;他的知名度也為他帶來了卓越的募款能力。

然而,蓬佩奧在競選上也存在短板,其中最主要的問題來自他在國務卿任上所產生的爭議。

托德•貝爾特教授對美國之音說:「說到蓬佩奧的劣勢,他在國務院的任期充滿了各種各樣的爭議。其中包括解僱監察長,使用國務卿辦公室的職權來為競選服務,以及導致大批不願與他共事的國務院人員的離開。」

《紐約時報》曾稱蓬佩奧是「美國歷史上最糟糕的國務卿」。對此,蓬佩奧在推特上回應說,他將《紐約時報》的這番評價視作「勳章」。

「我永遠不會停止講真話和為我們的自由而戰。你們也應如此。」蓬佩奧寫道。