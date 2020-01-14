這次台灣的民意很清楚：台灣人不願意被中國併吞，台灣中國是一邊一國。希望台派諸位前輩，盡快整合成為一股力量，為建立一個注重公義、司法獨立、以民為主的台灣國一起奮鬥！圖／林冠妙

大選結束，蔡大勝韓，民進黨再度國會過半，獨派全軍覆沒。台灣，是幸或不幸？

筆者不才，對於完全執政的大總統，會不會接受建議監督？又有誰可以監督？有幾點憂慮，謹就教諸位台派前輩。

首先，根據童文薰的套書「黨國之女」與「台北故事館」所述，蔡英文父親以國民黨黨國關係，助長家族產業。現在海霸王那塊土地原為2號公園預定地，輾轉成為蔡家產業，目前蔡英文仍有持份，且正試圖變更地目為商業用地以圖利益；蔡英文進入政大，很可能也是因為黨國關係；再加上蔡持續掩飾其論文門疑義、以及初選不擇手段等等的人格特質，連任的蔡英文會不會突然「改性」，變得可以接受建議？

其次，民進黨的新科立委們，會不會跟這一屆一樣：公投雖是民進黨的神主牌，但蔡英文要修惡公投法、沒收公投，就有狗腿立委出來合理化，其他立委默不吭聲、都變成投票部隊？有游錫堃立委，會不一樣嗎？執政黨黨公職人員，會不會跟過去一樣：每個人私下都很想支持東奧正名，但蔡英文說不行，全部黨公職人員便都噤若寒蟬？有賴清德副總統，會不會不一樣？

第三，在野的國民黨，能否重新振作改造，扮演好在野黨角色，而有不同以往的監督力量？缺黃國昌的「友黨」時代力量，是否能有像監督私菸案一樣的火力？站在進步立場去監督政府？號稱不藍不綠的民眾黨，能否站在中道，不為柯文哲未來算計，真正為台灣監督蔡政府？

媒體應善盡第四權角色

第四，這一年來被收編成英派的媒體與媒體人，初選打賴、大選黑韓，會不會回復善盡第四權角色去監督執政黨？還是像1月13日的政論節目一樣，還繼續監督韓國瑜選後幾點去吃火鍋，一舉為罷韓再吹號角？3年後，再來打擊非蔡英文屬意的人選，繼續介入民進黨黨內初選？扮演永遠的執政團隊成員？此次大選立下大功的網軍，會不會繼續帶風向，為政府擦脂抹粉？打擊反對者？而其他有志於大位者，是否紛紛仿效，成立網軍，美其名是搜集輿情？台灣的檢警調，會不會隨執政者意思，以打擊假訊息為名，隨時出動查水表？恫嚇人民對政府批評的言論自由？

最後，本土社團、台派前輩們，以前很多建言都已不被蔡英文接受了，現在蔡連任又大勝，結果會怎樣？初選就支持蔡的前輩，能給蔡英文建議嗎？會被接受嗎？初選挺賴未支持蔡但後來含淚投票的前輩，能有管道建言嗎？大選未表態支持的前輩呢？蔡會理會嗎？還是大家認為4年後賴可順利代表民進黨、進而當選總統，所以這4年的所有一切都忍耐就好？

這麼多的憂慮，希望只是杞人憂天。至少如曹長青老師在「蔡英文大贏，台灣隱患」最後提到的，「但無論如何，只要共產黨和中國國民黨在台灣大敗，（台灣）明天就充滿希望」。

這次台灣的民意很清楚：台灣人不願意被中國併吞，台灣中國是一邊一國。筆者誠心希望台派諸位前輩，一定要盡快整合所有台派成為一股力量，從現在就開始努力，為建立一個注重公義、司法獨立、以民為主的台灣國一起奮鬥！