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每日國際焦點

美國喬治亞州17日發生連續殺人案，殺害8人，其中6名亞裔婦女，拜登下令降半旗，19日前往喬治亞行程更改以會見亞裔領袖。

泰緬邊境的克倫民族聯盟表示大量緬甸人逃難至其控制區，泰國在湄索縣計畫設立4.3萬人收容所，並加強邊界巡邏。

巴基斯坦軍方表示願意與印度放下過去仇恨。

坦尚尼亞總統馬古富利未能出席公開場合2周後，17日副總統表示總統病逝。

日本

法院裁決不許日本原子能電力公司重啟東海第二核電站。

21日將解除東京周遭疫情緊急狀態。

北韓

稱美國拜登政府試圖接觸是廉價把戲。

緬甸

泰緬邊境的克倫民族聯盟表示大量緬甸人逃難至其控制區，泰國在湄索縣計畫設立4.3萬人收容所，並加強邊界巡邏。

印度

疫情造成3,200萬印度人從中產階級掉落貧窮，多年努力毀於一旦。

巴基斯坦

軍方表示願意與印度放下過去仇恨。

英國

因印度阿斯特捷利康疫苗產能受限，下月起疫苗施打速度將減緩。但預期莫德納疫苗很快會到貨。

歐盟寄出正式信函給阿斯特捷利康，準備法律動作。

牛津大學感謝英國與歐盟支持阿斯特捷利康疫苗。

WHO向歐盟表示該繼續使用阿斯特捷利康疫苗。

非洲聯盟表示應該繼續使用阿斯特捷利康疫苗。

愛爾蘭認為暫停施打阿斯特捷利康疫苗是正確決定。

德、法、義、塞浦路斯、拉脫維亞、立陶宛恢復施打阿斯特捷利康疫苗。

保加利亞將恢復施打阿斯特捷利康疫苗。

西班牙將恢復施打阿斯特捷利康疫苗。

俄羅斯

總統普丁表示拜登應該對話。先前於17日拜登在ABC新聞專訪中稱普丁是殺人犯，導致美俄關係急凍。

烏克蘭

G7國家共同承諾將繼續制裁俄國併吞克里米亞，並維護烏克蘭主權獨立。

法國

總統馬克宏指責伊朗破壞2015年伊核協議。

匈牙利

執政黨青民盟退出歐盟人民黨。歐盟人民黨2019年停權青民黨。

西班牙

國會通過安樂死合法化。

摩多瓦

親俄議會18日推出自己的閣揆人選，前駐俄大使，挑戰親歐總統的意志。

亞美尼亞

總理宣布6月20日提前大選。先前軍方要求總理辭職，總理開除參謀總長，但法庭宣判參謀總長續任至最高法院判決為止。

美國

喬治亞州17日發生連續殺人案，殺害8人，其中6名亞裔婦女，拜登下令降半旗，19日前往喬治亞行程更改以會見亞裔領袖。

分享400萬劑阿斯特捷利康疫苗給墨西哥與加拿大。

Google在2021年將投資70億美元在美國辦公室與資料中心。

1月美國旅遊較2020年跌11.3%。

墨西哥

為回報拜登分享疫苗，表示將加強邊境管制以免疫情擴散。

破獲偽造俄國史普尼克五號疫苗。

哥倫比亞

警方在美國緝毒署幫助下，逮捕最大販毒集團哥爾夫幫老大的妹妹。

巴西

疫情擴大，加護病房醫師短缺。

黎巴嫩

真主黨表示將支持臨時內閣，但不看好技術官僚政府。

衣索比亞

請求聯合國派遣聯合人權調查小組到提格雷，聯合國同意。

美國總統拜登派遣特使前往關切提格雷人權問題。

阿富汗

美、俄、中、巴基斯坦共同呼籲阿富汗和平。

18日政府官員巴士遭土製炸彈攻擊4死，17日軍方直升機遭擊落9死。

坦尚尼亞

總統馬古富利未能出席公開場合2周後，17日副總統表示總統病逝。

福和會官方網頁：www.fratwn.org