根據美國總統拜登簽署的一項行政命令，在九年內，在美國銷售的所有新車中，有一半應該是零排放汽車和卡車。

拜登週四在白宮南草坪的一次活動中說，汽車工業的未來是電動的，「沒有回頭路。」

拜登的目標包括電池電動汽車、插電式混合動力汽車和燃料電池電動汽車。

在駕駛一輛電動吉普車繞南草坪車道行駛後，拜登總統對記者發表講話說，儘管美國對汽車電池生產猶豫不決，但「中國採取了行動。中國現在擁有這個市場。所以，我們必須回到遊戲中。」

與此同時，環境保護署（EPA）和國家公路交通安全管理局（National Highway Traffic Safety Administration）宣布採取行動，消除拜登所謂的特朗普政府制定的短期燃油效率和排放標準的「短視倒退」。

拜登補充道：「他們還讓聯邦稅收抵免到期，懲罰汽車工人。這些工人當時在世界和美國銷售的電動車最多。」

主要汽車製造商正在根據政府的目標做出自願承諾。

福特、通用汽車和斯泰蘭蒂斯週四在一份聯合聲明中表示，他們希望「到2030年實現美國電動汽車（電動電池、燃料電池和插電式混合動力汽車）年銷量的40-50%，以便使美國更接近符合巴黎氣候目標的零排放未來。」

在一份單獨的聯合聲明中，汽車製造商寶馬、福特、本田、大眾和沃爾沃呼籲「制定一個強有力的全國溫室氣體排放標準，繼續投資充電基礎設施，並鼓勵消費者購買所有電動汽車。」

在白宮發布的汽車製造商的聯合聲明中，明顯缺席的是美國銷量最高的日本豐田汽車公司。

豐田北美首席執行官小川（Ted Ogawa）在一份聲明中表示：「你可以指望豐田盡到我們的責任。」「這對環境非常有利，有助於保護我們在美國的員工、經銷商、供應商和其他利益相關者的四十三萬六千個美國工作崗位。」