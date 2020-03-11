武漢肺炎燒不停，世界各國陸續採取嚴格的邊境防疫措施，泰國政府今(11)日宣布取消19個國家和地區包括台灣在內的落地簽證措施，台灣也在名單之內，正式上路要等泰國內政部公告，一般預期約為2天後。

外媒報導，泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）今天下午主持會議後宣布，取消19個國家和地區的落地簽，取消落地簽證的19個國家為保加利亞、不丹、中國、塞浦路斯、埃塞俄比亞、斐濟，格魯吉亞、印度、哈薩克、馬耳他、墨西哥，瑙魯（Nauru）、巴布亞新畿內亞、羅馬尼亞、俄羅斯、沙特阿拉伯、烏茲別克和瓦努阿圖，以及台灣。

同時，泰國政府也取消義大利、韓國和香港的免簽措施，這3個國家和地區的人民如要赴泰國，要到泰國大使館申請簽證，並附上醫生診斷書。

外媒報導，泰國3月11日新增6宗武漢肺炎確診個案，包括2名在曼谷素萬那普國家機場（Suvarnabhumi Airport）工作的男員工，其中1人是移民官員，他們都曾與外國遊客接觸，也有觸摸過遊客的物件如護照、行李等。截至今天為止，泰國確診感染武漢肺炎的病例為59例，1人死亡，34人康復出院，24人住院治療中。

受到疫情影響，泰國極富盛名的潑水節活動也陸續取消，包括旅遊勝地巴達雅市（Pattaya）宣布停辦每年宋干節假期前後舉辦的萬萊嘉年華（Wan Lai Festival），觀光客必去的曼谷考山路商圈今年也將取消潑水節活動。