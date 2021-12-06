人類研究疫苗已有百年歷史，不同種類的疫苗混打早就是兒科醫師的日常。示意圖／擷自網路，民報合成

日前美國總統拜登在公開場合幽默表示，白宮首席防疫專家弗契（Anthony Fauci）醫師才是美國總統，從小細節就可看出，美國政府尊重專家意見的程度；筆者左看右看上看下看，怎麼看都覺得台灣ACIP專家們不會比弗契醫師差，三位諸葛亮勝過一位諸葛亮，台灣的防疫成績比美國好太多了；蔡總統知人善任，任用陳時中部長為中央流行疫情指揮中心指揮官，陳指揮官帶領團隊宵旰勤勞，並充分尊重專家意見，國人有目共睹。

國家興亡匹夫有責，以下緊急向中央流行疫情指揮中心和ACIP委員建言，因為醫療人員第三劑已經開打了！

一言以蔽之：建議第一劑和第二劑都接種AZ的國內第一批接種疫苗的民眾，其中幾乎囊括9成的醫療人員，第三劑要打整劑莫德納！

在疫苗接種的醫學領域中，整體來說，臨床試驗主導了劑量選擇！

莫德納第三劑研究時，選擇了一半劑量；但輝瑞BNT做第三劑研究時，並沒有減量；都是自家品牌疫苗的第三劑研究，也就是相同疫苗打了三次，並不是混打研究！都不是兩劑AZ之後混打莫德納或輝瑞BNT的研究，也並非第三劑全劑和半劑有效性和安全性的隨機雙盲前瞻性研究。

英國的另一研究中（COV-BOOST exploratory study）中，莫德納第三劑是全量，而輝瑞BNT反而是半量！

客觀來說，人類研究疫苗已有百年歷史，不同種類的疫苗混打早就是兒科醫師的日常。

再說一次！絕大多數第一線的醫療人員都是AZ加AZ，已經過了5個多月了；應該追加一支莫德納，劑量不要減半！

至於針對接種莫德納兩劑的民眾，第三劑再打半劑的莫德納當然是比較四平八穩的公衞政策，因為臨床試驗是這樣做的；但我建議指揮中心未來也可以考慮開放打兩劑莫德納的民眾，第三劑可以選擇另外其他的三種疫苗（AZ、輝瑞BNT和高端），不需要強迫民眾從一而終！

因為各個廠商只研究自家品牌的疫苗，證明有效才能上市販售，所以廠商之間不會去研究我的打一針之後，你的打一針到底有沒有效？但國人同胞對疫苗混打毋須過分擔心！

全世界現在的武漢肺炎疫苗都是最新的東西，所以大家只能摸石頭過河，但這並非逞暴虎馮河之勇，而是以幾百年來人類所累積的醫學知識和經驗，來對付全新的病毒。

人類第一次鑽木取火的行為，並沒有完整的三期臨床試驗證實鑚木確確實實可以平平安安又有效取火，但這一小步可是人類的一大步喔！

建議AZ、莫德納和輝瑞第三劑可以開放混打；因為混打本來就很有可能比較好啊！並且機會很大！

不管是AZ、莫德納、輝瑞或高端，第一劑和第二劑是完全相同的針劑，好像相同課程上兩次課的意思，可以加強加深學生印象，相同疫苗打兩次可以強化人體免疫系統辨識病毒的能力，打兩針比打一針有效的道理亦即在此。至於第三劑可以選擇不同種類的疫苗，用不同的方式刺激人體免疫系統，或許可以更加強化人體對付病毒的能力，特別是面對Omicron突變更多，可能人體需要以各種不同方式偵測病毒！疫苗混打效果值得期待。



作者建議，第三劑可以選擇不同種類的疫苗，用不同的方式刺激人體免疫系統，可以更加強化人體對付病毒的能力。示意圖／擷自公視新聞影片