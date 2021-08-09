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每日國際焦點

塔利班攻陷昆都士省省會、阿富汗第5大城市昆都士，過去昆都士曾2度淪陷又再奪回。薩爾普勒省薩爾普勒也大體淪陷。朱茲詹省會希比爾甘7日已經淪陷。

印度於印控喀什米爾掃蕩伊斯蘭大會黨，突襲50處。

俄羅斯全國有250起野火350萬公頃燃燒中，威脅到薩羅夫核子武器研究中心。阿穆爾州卻因暴雨洪災。

伊拉克停止飛往白俄羅斯航班以阻止立陶宛邊界難民危機。

日本

東京奧運順利閉幕，日本得到參加奧運的最佳獎牌紀錄：最多金牌數27金，最多總獎牌數58。

南韓

將依原定計畫與美國舉行聯合軍事演習。

中國

濟南市公安局槐蔭區分局8日公告積極調查阿里巴巴女員工遭性侵案。

印度

於印控喀什米爾掃蕩伊斯蘭大會黨，突襲50處。

印尼

活動性最強的火山爪哇島默拉皮火山8日噴發。

菲律賓

政府所購買32.64萬劑莫德納疫苗8日到貨。

新加坡

將開始臨床試驗2種針對印度變種的美國新疫苗。該兩款疫苗是自杜克大學、Arcturus醫療公司合作開發的Lunar-Cov19疫苗，原代號ARCT-021，所衍生出的ARCT-154、ARCT-165新劑型，3款疫苗將一同臨床測試。

阿富汗

塔利班攻陷昆都士省省會、阿富汗第5大城市昆都士，過去昆都士曾2度淪陷又再奪回。薩爾普勒省薩爾普勒也大體淪陷。朱茲詹省會希比爾甘7日已經淪陷。

巴基斯坦

警方表示擊斃5名犯下2020年人民民族黨黨魁綁票撕票案的嫌犯。

歐盟

譴責伊朗為7月29日阿曼灣梅瑟街號攻擊案主謀。

英國

疫情緩和，7月最後一周R值大減，降至0.8~1.1之間。

法國

全國各地25萬人抗爭反對需免疫護照才能進入餐館、跨城市列車。

俄羅斯

全國有250起野火350萬公頃燃燒中，威脅到薩羅夫核子武器研究中心。阿穆爾州卻因暴雨洪災。

義大利

上千人於羅馬抗爭免疫護照政策。

波蘭

解散法官紀律體系以符合歐盟要求。

希臘

雅典附近野火才剛撲滅，尤比亞島野火仍延燒中，數千居民被迫撤離。

美國

北加州Dixie野火延燒44.7萬英畝僅21%受控制，已8人失蹤。

巴西

美國國安顧問蘇利文警告波索納洛勿干預大選。

阿根廷

數萬人在首都布宜諾斯艾利斯街頭抗爭抗議窮困失業。

祕魯

總理Guido Bellido計畫國營化天然氣、水力發電。

尼加拉瓜

美國國務卿布林肯抨擊尼國總統不計一切代價以非民主、不正當的方式戀棧權力。

以色列

政府預算斥資2.9億謝克爾(8800萬美元)打造國家高效能運算計畫超級電腦。

沙烏地阿拉伯

中東最大風力發電場Dumat Al Jandal發電計畫，成功首度上線發電輸送電力。該計畫位於焦夫省，自2019年9月開始興建，共計99架風機，塔高130公尺，扇葉直徑150公尺，每架發電容量4.2百萬瓦，總發電容量400百萬瓦。

沙烏地阿美石油公司因石油價格上漲需求回升，第二季獲利大增4倍。

阿拉伯聯合大公國

在2018年起推動火警警報器的幫助下，2021年上半年火災減少46%，火災死亡人數減少62%。

土耳其

大客車8日於高速公路翻覆15死17傷。

哈薩克、科威特派遣支援協助撲滅野火。受下雨之助，土國223起野火僅剩6處。

埃及

收到第一批嬌生疫苗。

衛生人口部與日本簽署合作協議，日本提供埃及醫院5台發電機、12台CT機。

伊朗

伊拉克外長Fuad Hussein正式邀請伊朗參與區域高峰會。

伊拉克

停止飛往白俄羅斯航班以阻止立陶宛邊界難民危機。

巴林

國王之子、外交部次長Abdullah bin Ahmad al Khalifa訪以色列與智庫耶路撒冷公共事務中心簽下合作備忘錄，並抨擊伊核協議只會助長暴力。

葉門

胡塞談判代表表示在解除海空禁運前，會見聯合國新任特使沒有意義。

奈及利亞

2014年遭博科聖地綁架的Chibok鎮女學生，其中之一與綁匪結婚，其丈夫向軍方投降，因而7年後獲釋與家人團聚。2014年最初有270名女學生遭綁，24名遭尋獲或獲釋，2017年經談判後再有82人獲釋，之後有零星逃出或獲救，但仍有113人在博科聖地手中。

蘇丹

要求調停衣索比亞-提格雷戰爭，遭衣索比亞拒絕，因而召回駐衣索比亞大使。提格雷戰爭已經造成5.34萬難民湧入蘇丹。

幾內亞

發生馬堡病毒疑似病例。

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