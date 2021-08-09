●印太●歐俄●美洲●亞非●
........................................................................................................................................................................................
每日國際焦點
塔利班攻陷昆都士省省會、阿富汗第5大城市昆都士，過去昆都士曾2度淪陷又再奪回。薩爾普勒省薩爾普勒也大體淪陷。朱茲詹省會希比爾甘7日已經淪陷。
印度於印控喀什米爾掃蕩伊斯蘭大會黨，突襲50處。
俄羅斯全國有250起野火350萬公頃燃燒中，威脅到薩羅夫核子武器研究中心。阿穆爾州卻因暴雨洪災。
伊拉克停止飛往白俄羅斯航班以阻止立陶宛邊界難民危機。
日本
東京奧運順利閉幕，日本得到參加奧運的最佳獎牌紀錄：最多金牌數27金，最多總獎牌數58。
南韓
將依原定計畫與美國舉行聯合軍事演習。
中國
濟南市公安局槐蔭區分局8日公告積極調查阿里巴巴女員工遭性侵案。
印度
於印控喀什米爾掃蕩伊斯蘭大會黨，突襲50處。
印尼
活動性最強的火山爪哇島默拉皮火山8日噴發。
菲律賓
政府所購買32.64萬劑莫德納疫苗8日到貨。
新加坡
將開始臨床試驗2種針對印度變種的美國新疫苗。該兩款疫苗是自杜克大學、Arcturus醫療公司合作開發的Lunar-Cov19疫苗，原代號ARCT-021，所衍生出的ARCT-154、ARCT-165新劑型，3款疫苗將一同臨床測試。
阿富汗
塔利班攻陷昆都士省省會、阿富汗第5大城市昆都士，過去昆都士曾2度淪陷又再奪回。薩爾普勒省薩爾普勒也大體淪陷。朱茲詹省會希比爾甘7日已經淪陷。
巴基斯坦
警方表示擊斃5名犯下2020年人民民族黨黨魁綁票撕票案的嫌犯。
歐盟
譴責伊朗為7月29日阿曼灣梅瑟街號攻擊案主謀。
英國
疫情緩和，7月最後一周R值大減，降至0.8~1.1之間。
法國
全國各地25萬人抗爭反對需免疫護照才能進入餐館、跨城市列車。
俄羅斯
全國有250起野火350萬公頃燃燒中，威脅到薩羅夫核子武器研究中心。阿穆爾州卻因暴雨洪災。
義大利
上千人於羅馬抗爭免疫護照政策。
波蘭
解散法官紀律體系以符合歐盟要求。
希臘
雅典附近野火才剛撲滅，尤比亞島野火仍延燒中，數千居民被迫撤離。
美國
北加州Dixie野火延燒44.7萬英畝僅21%受控制，已8人失蹤。
巴西
美國國安顧問蘇利文警告波索納洛勿干預大選。
阿根廷
數萬人在首都布宜諾斯艾利斯街頭抗爭抗議窮困失業。
祕魯
總理Guido Bellido計畫國營化天然氣、水力發電。
尼加拉瓜
美國國務卿布林肯抨擊尼國總統不計一切代價以非民主、不正當的方式戀棧權力。
以色列
政府預算斥資2.9億謝克爾(8800萬美元)打造國家高效能運算計畫超級電腦。
沙烏地阿拉伯
中東最大風力發電場Dumat Al Jandal發電計畫，成功首度上線發電輸送電力。該計畫位於焦夫省，自2019年9月開始興建，共計99架風機，塔高130公尺，扇葉直徑150公尺，每架發電容量4.2百萬瓦，總發電容量400百萬瓦。
沙烏地阿美石油公司因石油價格上漲需求回升，第二季獲利大增4倍。
阿拉伯聯合大公國
在2018年起推動火警警報器的幫助下，2021年上半年火災減少46%，火災死亡人數減少62%。
土耳其
大客車8日於高速公路翻覆15死17傷。
哈薩克、科威特派遣支援協助撲滅野火。受下雨之助，土國223起野火僅剩6處。
埃及
收到第一批嬌生疫苗。
衛生人口部與日本簽署合作協議，日本提供埃及醫院5台發電機、12台CT機。
伊朗
伊拉克外長Fuad Hussein正式邀請伊朗參與區域高峰會。
伊拉克
停止飛往白俄羅斯航班以阻止立陶宛邊界難民危機。
巴林
國王之子、外交部次長Abdullah bin Ahmad al Khalifa訪以色列與智庫耶路撒冷公共事務中心簽下合作備忘錄，並抨擊伊核協議只會助長暴力。
葉門
胡塞談判代表表示在解除海空禁運前，會見聯合國新任特使沒有意義。
奈及利亞
2014年遭博科聖地綁架的Chibok鎮女學生，其中之一與綁匪結婚，其丈夫向軍方投降，因而7年後獲釋與家人團聚。2014年最初有270名女學生遭綁，24名遭尋獲或獲釋，2017年經談判後再有82人獲釋，之後有零星逃出或獲救，但仍有113人在博科聖地手中。
蘇丹
要求調停衣索比亞-提格雷戰爭，遭衣索比亞拒絕，因而召回駐衣索比亞大使。提格雷戰爭已經造成5.34萬難民湧入蘇丹。
幾內亞
發生馬堡病毒疑似病例。
福和會官方網頁：www.fratwn.org