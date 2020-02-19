美國國務院認定，新華社等5家駐美中國官方媒體指定為「外交使團」，要求他們向外國使館一樣向國務院登記在美僱員和財產等信息。圖/擷取自維基百科

美國國務院週二將新華社等5家駐美中國官方媒體指定為「外交使團」，要求他們向外國使館一樣向國務院登記在美僱員和財產等信息。

這五家在駐美的中國媒體分別是：中國主要國家通訊社《新華社》、前身為中國央視國際頻道的《中國環球電視網》、中國政府面向全世界的電台中國國際廣播電台、《中國日報》發行公司和《人民日報》海外版的美國總代理海天發展公司。

美國1982年《外國使團法》規定了使館車輛的牌照和外交豁免權等事項，還規定了外國使館在美國的運作方式。國務院表示，這五家媒體被中國政府所控制，不是獨立的新聞機構。

這五個實體的駐美機構必須披露他們的人員名單、僱傭和解僱決定，並向國務院登記機構在美國租賃或擁有的房產。在租賃或購買新的房產前，他們還必須獲得事先批准。

新措施不帶有任何新聞報導方面的限制，不會干涉這五家媒體的報導範圍，他們的記者仍然可以參加國務院新聞簡報會等美國政府機構的活動。國務院官員表示，認定這些機構是外國使團的措施不意味著限制五家機構的工作或改變其運作方式，而是意在增加透明度。這些中國實體已在周二得到通知。

近年來，美國官員越來越擔心北京利用在美記者為政府工作。國務院一名高級官員表示，做出這一決定是因為中國一直在加強國家對媒體的控制，而中國國家主席習近平也在更積極地利用媒體來傳播親北京的宣傳。這名高級官員表示，收集到的信息將與包括情報部門在內的其他政府機構共享。

自川普三年前就任美國總統以來，美中兩個大國之間的緊張關係不斷升級，爭端包括貿易關稅、對中國在美從事間諜活動的指控以及美國對台灣的支持等。

為了打擊中國在美國的影響力，美國司法部在2018年要求《新華社》和《中國環球電視網》根據《外國代理人登記法案》進行「外國代理人」登記。