任何一個疼痛的主訴，都必須有全面性的評估，傾聽病人的描述，才能釐清受傷的器官、組織所在，經由這些邏輯的推理，進而安排適當的處置。示意圖／Pixabay

疼痛從臨床觀點，可以大別為兩類：傷害性疼痛（nociceptive pain）與神經痛（neuropathic pain）。兩者的原因、臨床表現與描述以及治療原則，都不相同。傷害性疼痛是一種警告訊號，並非是單一疾病，也因此對於疼痛的評估，第一個步驟的重點是診斷：就是有無任何疾病或是病灶，會造成疼痛？比如椎間盤突出壓迫神經，或者是腫瘤轉移到器官或是脊椎，這些問題如果沒有正確診斷，直接給予止痛藥，止痛藥的效果可能不好，甚至於因此延誤診斷，也就是不但無法止疼痛，反而可能腫瘤蔓延擴散，已經不可收拾。

從解剖結構的觀點，包括器官、器官周圍的軟組織（肌肉、關節、筋膜等），位於組織內的神經末梢以及鄰近的神經，任何一結構的損傷，從細胞生物學的層面，包括神經損傷與發出異常訊號，局部的白血球浸潤與所釋放的分子及肌肉、筋膜、軟組織受傷等等，疼痛的發生有多重的機制，也因此，任何一個疼痛的主訴，都必須有全面性的評估，從器官、軟組織、神經，思考造成疼痛的機制，而這幾個結構的功能異常，其主訴痛的品質或描述是不同的，比如刺痛、麻感、痠感等等，這些表達方式，某種程度也會反應了不同結構的損傷或是異常。這些需要傾聽病人的描述，才能釐清受傷的器官、組織所在，經由這些邏輯的推理，進而安排適當的處置。很多的疼痛評估，未必需要高價位的檢查，經由身體診察，就可以作正確的診斷，比如關節的退化、關節周圍的肌筋膜異常等。周醫師的臨床經驗提醒了：臨床評估、詳細問診的重要性，也就是避免反射性的直覺診斷，就安排實驗室或是電腦斷層磁振造影的檢查，沒有結合臨床基礎的檢查，無法作為診斷、治療的根據。對於結構性的病灶，止痛並非第一線的治療，而應該以移除病灶為第一優先，避免以「治療作為診斷（therapeutic diagnosis）」取代。

神經痛的診斷治療是醫療上最大的挑戰之一，對於神經痛，醫師與團隊需要更大的耐心，神經痛相對於有確定病灶的疼痛，即傷害性疼痛，通常缺少客觀、可見的癥象，也就是神經痛是看不見的，只能仰賴病友的敘述與醫師的傾聽。對於神經痛的病人，最需要的是詳細的問診和身體檢查，這些都無法用機器或血液檢測來取代。因為神經痛可以是神經直接受傷，但也可能是神經的異常放電，所造成的結果。也因此，即使現有的神經科檢查，比如神經傳導檢查、誘發電位檢查，甚至於使用磁振造影，也未必能看到神經有直接壓迫。在這些情形下，即使現有的檢查，也無法完全偵測在神經的異常放電或是興奮的現象。

神經痛的治療原則與一般疼痛的治療也很不一樣，一般的疼痛治療非常倚賴藥物，然而神經痛的治療，並不僅止於藥物，長期、慢性神經痛的病人，常合併有心理層次的共病，如焦慮、憂鬱，這些不是單純以追加焦慮、憂鬱的藥物可以治好，需要的是更細緻的同理心與關懷，也就是神經痛包括生物、心理、情緒的機制，有完整的評估，不同病人的神經痛，其上述機制有不同的貢獻度，也因此除了藥物治療，更需要依據不同病人的心理層面、社經背景，給予適切的心理支持，也就是需要以生物、心理全方位的治療。

回歸到臨床實務，在周醫師的著作，多次提到臨床評估與非藥物的治療，個人認為疼痛的處理固然複雜，但仍有規則可尋：詳細問診傾聽、邏輯推論、有無病灶、全方位治療（藥物、非藥物、心理支持）。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台