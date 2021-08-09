中共移民局以疫情為由，停止發放出國護照及簽證，真正理由是防止人民出逃和資金外移。示意圖／北京機場。擷自人民日報臉書，資料照

在全球圍堵中共氛圍下，習近平似乎有了最壞打算，把世界一分為二，獨裁政權和民主國家徹底脫勾，回到冷戰時代狀態，全球二百個國家各自決定，選擇所要依靠陣營。

7月30日，中共移民局終於出示中共黨中央的紅頭公文：「除非緊急或必要，政府將停止發放出國護照及簽證」，其實，從去年開始，護照簽證已經減少發放97％，緊急或必要，完全由中共政權判定，中共當局的理由是疫情影響，但是，真正理由是防止出逃和資金外移，根據統計：習近平執政以來，超過六十萬人離開中國，在海外尋求庇護，比率上雖然是少數，但是轉移出去資金，應該很可觀，現在藉疫情為理由，宣告鎖國，可以持續穩定中共政權，媒體稱：這是來自盧卡申科的啟發。

白俄羅斯總統盧卡申科，被稱呼為歐洲最後獨裁者，他的獨裁恐怕超越普丁，今年5月，盧卡申科為了逮捕異議人士，居然強迫一架瑞恩航空班機迫降，登機逮人，轟動國際社會，歐盟要求交人，盧卡申科置之不理，離譜行為還不只這一件，東京奧運會上，白俄短跑女將奇馬努斯卡亞拒絕突然被更改比賽項目，隨行官員威脅要把斯卡亞送回國內，斯卡亞接到祖母來電，祖母希望她想辦法不回國，因為白俄政府針對不服從的運動員，會假藉精神病患理由，把運動員關進醫院，斯卡亞向日警報案後，目前已經來到華沙，獲得政治庇護，這是東京奧運會外，政治另一章。

中共加速對人民出境管制

中共加速對人民出境管制，很顯然只針對小韮菜，因為上月美中天津會談中，中共還在會議上，要求美國放寬對中共黨員及家屬赴美管制，這項管制在川普時代拍板執行，不少藏錢在美國的中共黨官入境美國被海關阻擋，其次，很多企業家雖然標示自己屬於民營，卻具有黨員身份，美國認為不正常，這類人入境也被阻擋，更重要的是這項入境美國管制，直接影響中共高層精英心理，很多人畢生努力，就是想變成美國人，享受自由，為了這個目標，如今只好選擇退黨，而退黨潮流將影響中共政權穩定。

外媒分析：用防疫理由禁止人民出境，道理上很牽強，僅管目前印度變種病毒再度爆發，中共宣稱全國施打接近18億劑疫苗，六成人口都打兩劑，還是無法抵擋變種病毒入侵，現在病毒已經蔓延十五個省份，但是中共疾管單位對外所宣布的確診數字很低，疫情真相仍在雲霧中，然而中共在武漢及南京又大蓋方艙，收治三萬人，卻還自稱疫情在可以管控範圍，既然如此，又實施境管，兩者政策顯然相互矛盾。

如此看來，把禁止出境理由甩鍋疫情，習近平提早為鎖國做準備，就更加可能。

從各種跡象分析，中共從打壓互聯網周邊產業，以及和美國資金連結較高的企業，包括滴滴出行、補教業、遊戲產業，紛紛中箭，如今再度掃蕩地產業，不惜讓股市大洗三溫暖，一副計劃經濟要重臨中國大地的樣子，可以看出中共正努力與美國脫勾，也進一步控制民企，防止資金出逃，顯然中共經濟，已經來到極為危險邊緣。

二十大即將開幕，習近平越表現抓緊權力的野心，就越必須加速力量控制人民，這是極權政府特質，這種政權內部鬥爭也更加危險，所以看到中共鐵幕即將落下，也就無需太過驚訝。

中國處於自由來臨前，最黑暗時刻，只是還沉迷偉大中國，可以賺大錢的台商，藝人們，你們甦醒了嗎？



中共打壓美國資金連結較高的企業，包括滴滴出行、補教業、遊戲產業，紛紛中箭，可以看出中共正努力與美國脫勾，也進一步控制民企，防止資金出逃。示意圖／擷自公視新聞影片，民報合成