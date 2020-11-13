川普政府發布了一項行政命令，禁止美國人向支持中國軍方的中國公司投資。圖／擷自白宮臉書直播影片

川普政府星期四（11月12日）發布了一項行政命令，禁止美國人向支持中國軍方的中國公司投資。

川普總統在行政命令中明確禁止美國境內任何人對華盛頓認為由中國軍方擁有或控制的中國公司進行投資。這項命令將於明年1月11日生效。

這項命令特別針對31家美國國防部在6月和8月認定為「共產主義中國軍事公司」的中國公司，其中包括華為、中國電信、中國移動以及生產監視設備的海康威視等。

該命令將禁止美國投資者對這些公司的證券進行任何交易。它還禁止美國人在某中國公司被指定為中國軍事公司60天后買賣該公司的證券。

它還禁止美國投資者持有或交易任何由這些公司衍生出來的證券，甚至是與這些公司有敞口的證券，這意味著投資持有這些公司股票的養老基金或交易所交易基金也被禁止。

白宮發布的命令說：「中國正在越來越多地利用美國的資本，為其軍事、情報和其他安全設備的發展和現代化獲取資源和能力，這持續使得中華人民共和國能夠直接威脅美國本土和美國海外軍隊，方式包括開發和部署大規模殺傷性武器、先進常規武器和針對美國及其人民的惡意網絡行動。」

川普總統說，這些行政命令是依據包括《國際經濟經濟權力法》和《國家緊急狀態法》在內的美國法律所頒布的。

這是美國大選後川普總統採取的第一項重大的政策倡議，無疑會進一步影響美中這兩個大國之間的關係。

這項行政命令借鑒了共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）10月底提交的一項議案，該法案旨在阻止被華盛頓列入黑名單的中國企業進入美國資本市場。

這是美國國會和行政當局不斷加大的努力的一部分，目的是封堵那些得到美國投資者支持但不遵守美國規定的中國公司。

今年8月，美國證券交易委員會和財政部官員敦促川普在2022年1月前將在美國交易所交易且未達到審計要求的中國公司摘牌。