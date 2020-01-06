根據《共同社》引述知情人士說法表示，聯合國秘書長古特瑞斯(António Guterres)將有可能藉由參加2020東京奧運閉幕式機會，順道參加8月6日於廣島市舉行的廣島原爆和平紀念儀式，並以此向全球呼籲力爭實現「無核世界」的訴求。

報導指出，古特瑞斯於2018年也曾參加日本長崎市的原爆和平儀式，是首次在任的聯合國秘書長出席該儀式。此外，國際奧委會（IOC）主席巴赫也打算配合奧運聖火接力於5月訪問廣島。這是繼去年天主教教宗方濟各在長崎和廣島呼籲廢核之後，從原爆地點發出祈求和平倡議的行動似乎在奧運年也將繼續擴大。

過去聯合國秘書長出席奧運開幕式已經成為慣例，但古特瑞斯在去年12月的聯合國大會上已向日方傳達意願，為了也能參加廣島的儀式，希望出席日程相近的閉幕式而非7月24日的開幕式。

不過儘管日方歡迎古特瑞斯訪問廣島，但奧林匹克組織委員會內部也有意見希望古特瑞斯按慣例出席開幕式，預計今後將就日程展開協調。

古特瑞斯曾於2018年8月9日出席長崎市的「原子彈爆炸死難者悼念暨和平祈願儀式」，當時曾公開指出「廢核是聯合國的最優先課題」，強調了推進裁減軍備的重要性。如果古特瑞斯出席廣島市的和平紀念儀式，將是繼2010年潘基文以來聯合國秘書長再次出席。

另外，巴赫也計劃訪問廣島，因奧運聖火傳遞將於5月18日和19日經過廣島縣。在原爆當天出生且曾是1964年東京奧運聖火傳遞的最後一棒的已故聖火手坂井義則，他的出生地三次市是起點，並將途徑廣島市的和平紀念公園。

(本文轉載自中央廣播電台)