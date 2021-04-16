中國從未放棄以武力犯台，購買防衛性武器是必然的。吳斯懷質疑美國賣台武器，居心可議。示意圖／擷自公視新聞影片

美國總統拜登的摯友、前參議員陶德（Chris Dodd）於14日率團抵台，15日上午到總統府與總統蔡英文會面。訪問團當中還包括2位美國前副國務卿隨行。陶德表示，這次率團前來是應拜登請託，重申對台美關係的承諾，並深化雙邊關係。美方來訪，正符合台灣主流民意，因為台灣面對中國併吞的危機，除了加強國防外，更要建立良好的國際關係，尤其是對美關係。

台灣目前分成台派及統派兩股勢力，台派認定台灣就是一個國家，而要併吞台灣的只有中國，所以台派強烈主張台灣要聯合美國，抗拒中國的併吞。統派則認定台灣是中國的一部分，因而抵制台派的「連美拒中」政策，所以主張聯合中國對抗美國。只是台灣主流民意認同台灣是一個國家，因而支持「連美拒中」政策，統派只能以詭辯手段來模糊其主張。

有關美方重量級人士來台，統派不敢公然反對，以免對抗主流民意，但會提出一些似是而非的問題來抨擊。吳斯懷於16日在臉書上發文質疑，指隨行的阿米塔吉和史坦柏格離任後，跟美方智庫及軍火公司有密切關係，也經常往來亞洲做研究、遊說、拜會，他懷疑美國訪問團此行「是否為美國軍火商來當說客？會不會3個月後美國要求我們採購某項武器裝備」？

面對搶匪當然要備妥武器

面對持槍的匪徒，當然要備妥防彈衣，中國從未放棄以武力犯台，尤其是近來頻傳武嚇，站在台灣的立場，購買防衛性武器是必然的。只是中國對可能出售武器的國家施壓，使台灣不容易買到武器。台灣的困擾不是要不要買武器，而是買不到武器，統派完全配合對岸政策，阻礙台灣的軍購。

一個國家面對強敵時，不能完全依賴他國來保護，必須自強。陳水扁執政年代，美國發現中國對國防投入太多經費，台海雙方武力更顯懸殊，因而主動提出三大軍售案，以加強台灣的自衛能力。當時是朝小野大，國親兩黨完全擋下軍購預算，使台灣失去壯大自己的良機。

是否強化國防武力及建立良好國際關係一直是台派及統派角力的議題，最重要的是目前民進黨已完全執政，中國國民黨沒有能力擋下軍購，因而以詭辯手段來阻礙台灣軍購。吳斯懷的言論代表統派的心聲，在台灣人擔心買不到武器時，吳斯懷卻憂慮美方代表藉機來台賣武器。

中國併吞台灣的政策完全不可能改變，只要弱化台灣的國防武力及促使台灣與國際社會疏離，中國就更容易併吞台灣，吳斯懷等統派人士就是朝這個目標走。台派人士則要強化國防，建立良好的國際關係，尤其是對美日關係。台灣主流民意站在台派這一邊，唾棄由統派主導的中國國民黨，造成多數選民就算對民進黨不滿意，也會對該黨含淚投票，民進黨好像靠統派及中國吃飯。



2021.4.15蔡英文總統接待前參議員陶德（Chris Dodd）等訪問團。陶德表示，這次率團前來是應拜登請託，重申對台美關係的承諾，並深化雙邊關係。圖／擷自總統府flickr