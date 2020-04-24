完成階段性任務 ６５歲想退休

我在聖母醫院從開始募款到老人大樓興建完成，當時預算是六億，本來要用五年時間來完成，但後來用三年的時間就完成募款，醫院興建則用五年時間才全部完成。後來，陸續還是有人捐款，所以到我退休離開醫院時，大概共募了將近八億的經費。我在聖母醫院六年時間，第一年就讓醫院無虧損，接著募款與蓋老人醫療大樓花了五年。我認為對聖母醫院已有貢獻，院長一個任期三年，兩個任期共六年，第二任期滿我也剛好年滿65歲，便決定要退休，雖然許多同仁說教會醫院並非公家機關，並沒有強制退休的規定，但我還是希望人生有新的挑戰。

第一，我覺得階段性任務已完成，六年院長任期已讓聖母醫院轉虧為盈，且募款也超過而有餘，對後續者而言，應該很好做。

第二，我發現天主教的醫院在有些地方還是太保守，相較台灣教會醫院如馬偕醫院、彰化基督教醫院、嘉義基督教醫院、新樓醫院等這些長老教會醫院，都發展很快、規模也較大。如馬偕、彰基都是兩三千床甚至四千床，而且一直擴充分院。反觀天主教醫院，全台灣沒有一家天主教院是醫學中心，規模最大的是新店耕莘醫院，但也只是區域醫院而已。

以台灣今日的醫療生態來看，若不是醫學中心，根本就無住院醫師，台灣醫療制度是說醫學院畢業生一定是在醫學中心擔任住院醫師。台灣有十二所醫學院，但醫學中心已有二十三間。每年醫學院的畢業生數量，光醫學中心就已不夠分配，不可能分到第二級區域醫院或第三級地區醫院。而且，當前醫學院大部分都有自己的附設醫院，而附設醫院攏是醫學中心，所以畢業生通常會進入學校附設的醫院擔任住院醫師，接著就升做主治醫師，所以醫學中心不必擔心醫師來源，但區域或地區醫院永遠很難招攬醫師。我一直認為天主教醫院沒有想要發展成醫學中心的雄心抱負，讓醫院的發展頗受限制。

天主教會面臨的困境與挑戰

第三，天主教醫院沒有登記為醫療法人，這點很可惜。因為按目前醫療法，全台灣的醫院都要變成醫療法人向衛福部登記，由衛福部管理，醫療法人要向衛福部每年申報財務，任何收支都要透明化。為何天主教醫院沒去登記為醫療法人？因為天主教醫院的所有財產都屬於羅馬教廷。

聖母醫院非醫療法人，而是宗教法人，屬於天主教靈醫會。台灣至今〈宗教法〉並未通過，在立法院，每年要審〈宗教法〉，宗教團體攏會反對，政府也不敢處理，因為宗教法人還不是指天主教、基督教，所有宮廟都包含在內。很多廟宇如北港、大甲媽祖廟每年收入與支出，這些寺廟善男信女捐款多少都沒有人知道？也沒有人敢過問，政府不敢管宗教團體，因為沒有宗教法，他們無「法」可管。

我在擔任院長期間，一直建議聖母醫院董事會要登記為醫療法人，因為不只基督教會醫院，連慈濟醫院都已登記為醫療法人。這件事在我離開聖母醫院後，董事會終於完成了醫療法人的登記手續。

第四，我募得那麼多錢，原本希望是用在聖母醫院的發展和員工待遇福利的改善，但天主教會若有其他用途，我也不能干涉。我發現，台灣的靈醫會每年都還拿錢去中國雲南，他們想繼續在雲南照顧痲瘋病人。或許是因為當初他們就是想去中國照顧痲瘋病人，但卻被中國共產黨趕出來，如今他們還是想再回去中國傳教、照顧痲瘋病人。站在醫師立場，我可以接受他們是去照顧痲瘋病人，這是人道救援。

但我們的神父去雲南以後，回來跟我說在雲南山上很可憐，當地沒水、沒電、沒路，所以他們想拿我募來的錢去雲南山上幫他們鋪路、接電、接水。關於這點我不太贊成，我覺得這應該是中國政府的責任，共產黨並非沒有錢，他們推動「一帶一路」到處撒錢，而且還製造許多飛彈對準台灣，派航空母艦繞台威脅，他們有很多錢，結果卻不照顧偏遠地區的痲瘋病人，神父去照顧痲瘋病人，這已是很人道，若還幫中國鋪路，接水電，就很不合理了。

我認為台灣現在面臨一個困境就是教廷還一直想和中國建交，想去中國傳教，但他們卻從不認為中國共產黨根本就是沒有宗教信仰的國家，反而是在迫害宗教的國家，不僅對天主教，對西藏的佛教也迫害，對新疆的回教也是不斷迫害，很明顯，中國共產黨是一個完全沒有宗教自由的國家，天主教為何還一廂情願想和中國建交？這應該是牽涉到他們整個教廷的政策，不知道他們是太天真，還是他們有幻想認為這是神的旨意，希望他們再回去雲南服務。教會歷史也是受到很多迫害，但還是繼續傳教，或許他們有其他想法，我也不可能改變他們的想法。

所以，我認為在聖母醫院服務六年已經足夠了，想照顧老人的目標也已達到。我自問65歲以後還可以替台灣做甚麼事情？就是想到要辦報。

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