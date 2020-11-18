習近平想要讓經濟恢復元氣，一邊推出惠台政策，卻又不停對民營企業割韭菜，口裡說要開放經濟，實際上卻緊縮政治，左右兩邊很顯然自相矛盾。圖／擷自CCTV

美國正在經歷一場媒體言論顛覆政治的戰爭，而中共正在努力搶錢，並緊縮言論。

馬雲之後被整肅的大午集團，集團老闆孫大午是真正的社會主義者，他發財後依然過著清貧生活，用他的錢救濟鄉民，補助興辦學校，扶助農民，但是，因為發表不滿政府言論遭到整肅。

趁著美國還在總統難產的混亂中，中共急急忙忙搶救經濟，剛推出東協自貿協定「RCEP」，企圖穩住還滯留中國台商腳步，順便對台灣經貿施壓，另一手硬的還是老套，發出紅色通緝令，把撲克牌的創意改成「台獨黑名單」，還羅列出犯罪刑期，最低三年起跳，這一招很明顯是針對美國國務卿蓬佩奧挺台的發言，還把蘇貞昌放進黑名單第一位，依照中共的台獨標準，如果把台灣的「中華民國派」也算進去，看來，台灣只剩下幾個紅色統派代理人不在名單內。

台商也擔心被關押

一位台商朋友素來很少碰政治，回台後偶爾和獨派人士通通電話，看到中共這一招，這個月本來要回中國上班，立即打住腳步，我問他原因，他說，「賺錢有數，生命要顧」，公司可以不要，人只有一條命，如果被關進黑牢，賺再多錢也沒有用，年初武漢瘟疫以來，滯留中國的台商，大約只剩下三十萬，這是陸委會統計的一半，失去台商的挹注資金，無法增加就業，中國想要讓經濟恢復元氣，恐怕不容易，其次，中共一邊推出惠台政策，但是，卻又不停對民營企業割韭菜，台商心裡怕怕，口裡說要開放經濟，實際上卻緊縮政治，左右兩邊很顯然自相矛盾。台灣人不管藍綠，只要喜歡民主選舉的日子，都可以算是台獨，所以習近平這一棒打下來，少說也有2300萬人被雷公打到，如今還滯留中國的台商，恐怕大半是無法逃離的傳統產業，或者已經舉步困難，只好待一天算一天。

中共用黑名單恐嚇台灣人，收買黑道對反共分子潑紅漆、潑糞、打黑槍，施展長臂管轄，還算客氣，對付香港就是直接逮捕。「反送中」期間，一位獨立新聞撰稿人蔡美玉，因為撰寫香港港警勾結黑道在街上打人，他的報導揭露港警黑暗面，也因此使不少年輕人免於遭到司法迫害。前天，港警無預警逮捕蔡美玉，這是繼民主派議員總辭之後，中共對香港言論進一步打壓，如今香港只有類似《大公報》或「中評社」，跪下來替中共當紅色喉舌的媒體能夠生存，國際記者協會對香港言論自由評價，香港言論自由從18名排行，落到80名，也就可想而知了，香港媒體全部姓黨的日子，已經來到。



中共對香港言論打壓，如今香港只有中共喉舌的媒體能夠生存，國際記者協會對香港言論自由評價，香港言論自由從18名排行，落到80名。圖／擷自立場新聞

中共再度緊縮言論

中共很清楚控制媒體，是維持社會穩定的基礎，尤其是經濟情勢越來越糟糕，沒飯吃的人只要揭竿起義，中共就會遇到大浪翻船，而香港是唯一尚未被中共馴服的地方，只是港人沒想到「一國一制」的日子，居然來得這麼快速。

中共進一步緊縮香港言論自由的時候，美國卻因為中國紅色滲透媒體，呈現過去從未有過的媒體紛亂局面，左派媒體力挺拜登，右派媒體替川普發音，前幾天，川普說，「我可能不會贏」，就立即被左派媒體放大說，「川普認輸」，川普第二天發出更正，左派媒體卻刻意不發，14日，華府川粉大遊行，至少有數十萬人與會，左派媒體故意說幾千人，可以看出來，美國的媒體不管是主流或非主流，被滲透收買相當嚴重。

據悉，川普陣營將提出的違憲訴訟，最有利的證據就是計票軟件有後門，可以更改計票，這套軟件由委內瑞拉開發，曾經幫助馬杜羅，查維茲勝選，軟件開發背後還有中國資金因素，本來，美國已經在十年前禁止使用，沒想到這一次選舉大量在各州政府出現，一開始，美國的右派媒體《大紀元》報導，SCYTL公司的伺服器在法蘭克福被找到，左派媒體立即加入，把這則消息視為假訊息，演變到現在已經真假難分。

如果這次美國大選，存在大規模舞弊情況，而且拜登陣營還涉及勾串，很可能未來在聯邦最高法院的訴訟中，如果川普勝訴，那麼拜登的總統大位會直接被剝奪，甚至會走進監牢，大家就拭目以待吧。