美國在台駐軍可以壓制中共在海南島以及南海島礁上的海軍基地，並且可以切斷中國北方和南方的海軍運輸補給；美國的對台政策不能再戰略模糊，中共的本質是欺善怕惡，需要清楚而明確的反制中共，中共才會知難而退，未來才不會得寸進尺，也才不敢輕舉妄動。圖/取自羅斯福號推特

美國應在台駐軍！因為美國在台駐軍的象徵性意義或其展現的實質戰力對整個自由世界或是對台灣和美國皆有強烈的正面意義；更重要的是：台灣人民歡迎美國在台駐軍。

包括菲律賓、台灣、沖繩到南韓等自由陣營都是七十幾年前美軍流血流汗為自由民主世界打下的天下；也因為台灣是永不沈沒的航空母艦，台灣扼守印度洋到西太平洋的通道，包括台灣海峽和巴士海峽。現在中共擴張軍備恐嚇鄰國，中共在南海島礁上興建軍事基地；中共的擴張行動需要被明確警告和扼止。

美國在台駐軍可以壓制中共在海南島以及南海島礁上的海軍基地，並且可以切斷中國北方和南方的海軍運輸補給；美國的對台政策不能再戰略模糊，中共的本質是欺善怕惡，需要清楚而明確的反制中共，中共才會知難而退，未來才不會得寸進尺，也才不敢輕舉妄動。

中共武漢肺炎病毒才是大規模毀滅性武器，而且非常可能是生物武器人造病毒；美國應在台駐軍，正面迎向中共挑戰！台灣人民希望看到最先進的F35戰鬥機飛翔的雄姿，台灣的戰略地位也絕不下於美國的北約盟邦，台灣位處第一島鏈最核心地位，如果台灣被中國共產黨侵略時，美國再思考美軍要不要介入，就為時已晚；美軍駐台之後，攻擊台灣即攻擊美國，中共將不敢輕舉妄動。

台灣是民主自由和共產獨裁兩陣營的兵家必爭之地，也是勝敗的關鍵，並且台灣是美國最忠實的盟邦；台灣需要美國，而美國也需要台灣。

台灣人民又溫柔又善良，是地球村的正面力量；善良和善良要團結起來，正義和正義要團結起來，才能抵抗邪惡的侵略。

因為被動將錯失良機，歴史告訴我們：姑息主義和綏靖政策只會催化戰爭，從來不會帶來真正的和平。

台灣有全世界最優良的軍事基地，並且有護國神山保護；護國神山不只保護台灣，也會保護美軍和美國，美國也會再度偉大。

美軍應超前部署，並且制敵機先；歡迎美國在台駐軍！