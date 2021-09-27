由旅美教授詹文聲之家屬所捐贈成立的「詹文聲教授台語薪傳師賞」10月1日起接受申請，至10月30日截止。本獎項乃為要鼓勵中小學資深優秀台語老師，促進台語永續發展，每年錄取三名，每名可獲獎金兩萬元。今年度得獎者將於12月頒獎。

詹文聲教授是台南成功大學工程科學系第一屆畢業生，在美國德州大學阿靈頓校區任教，幾年前因病過世，家屬捐款成立台語文基金，獎勵中小學資深優秀台語老師，促進台語永續發展，交由台灣羅馬字協會 kap 成大台文系共同規劃執行。

申請者不分性別 ia̍ h-sī 國籍，m̄ -koh ài 符合下面 ê 基本條件：

A. 長期從事台語文 ê 事工，像講教育、研究、創作、出版 ia̍ h-sī 推 sak，至 少有滿 6 冬 ê 時間。

B. 支持用「台語」ia̍ h-sī「台灣話」ê 族語名稱，反對用「閩南」ia̍ h-sī「福 佬」hit-khoán 無台灣主體性 ê 歧視用語。

C. 支持使用台灣字，就是台灣傳統白話字。

D. 支持台語文 ê 書寫終其尾 ài 羅馬字化。漢羅 kan-taⁿ 是過渡性 ê 用法。

申請資料：thiam 寫申請表，並檢附推 sak 台語事工 ê 成就 ia̍ h-sī 得獎證明。

審查方式：設置審查委員會；審查委員共五位，由台灣羅馬字協會理事長 kap 成大台文系 ê 主任擔任召集人，其他委員由台灣羅馬字協會 ê 理監 事委員、代表組成，審查委員會 tī 逐年 1 月召開年會 ê 時頒獎。（2021 年提早 tī 12 月份頒獎）

獎助名額及金額：逐年核定三名、獎金兩萬 kho͘，一 pái 支付。

本獎項一律採用通訊報名資料，請寄台灣羅馬字協會電子信箱 tlhemail@gmail.com

申請表請參考以下圖示：