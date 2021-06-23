2015年的馬習會上，一個（中華民國）現任總統，在全球媒體矚目的馬習會上，連自己的國名也不敢公開講。若現今執政的民進黨在全世界也被認定為，可以接受中國的一中原則，那麼台灣在國際間將頓失「戰略迴旋空間」，漸漸走入「一個中國」的鳥籠框架中，而無法掙脫。 圖／民報資料照

為什麼我會拿這次的疫苗之戰，與上次2018年以前，民進黨欲禮讓柯文哲連任市長，這兩件事來相提並論？

因為兩者的時空背景很像，都是在民進黨執政下，受國內外大環境影響，而民調持續低迷，且不久就要面臨全台縣市長及議員的大型選舉，而民進黨引頸企盼救援者出現的時刻。

為什麼我會以「戰略危機」這麼強烈的字眼，來形容這兩起事件帶給台灣的影響力？

國民黨親共，不但在台灣是家喻戶曉，就連在國際間，也是人盡皆知，這主要「歸功」於馬英九任內的馬習會。

國、共的馬習世紀之會，應該是台灣歷年來的政治新聞中，被國際同步關注度的排名number 1。

但令人感到扼腕及憤怒的是，中華人民共和國對外大肆宣稱，台灣是中國的一部分。且在全世界的見證下，對著中國國民黨的代表—黨主席，也是中華民國（台灣）的代表—總統，嘴巴才張口，話都還沒說，台灣的代表馬上開心地說，YES I DO！連被稱呼一個沒有國格、名份的「先生」，也自得其樂！

一個中華民國（台灣）的現任總統，在全球媒體矚目的馬習會上，連自己的國名也不敢公開講；曾經是中央執政黨，現在還掌有地方多數執政，及國會最大在野黨的國民黨，對自己主張的中華民國的國名，只敢在台灣內部講，對外卻連「台灣不屬於中華人民共和國的一部分」也說不出口。

接受一中將失去戰略迴旋空間

若現今執政的民進黨在全世界也被認定為，可以接受中國的一中原則，那麼台灣在國際間將頓失「戰略迴旋空間」，漸漸走入「一個中國」的鳥籠框架中，而無法掙脫。

德國對外宣稱，德國只會與他國的中央政府洽談疫苗採購的情況下，若民進黨還接受，透過中國向德國採購疫苗，那麼在全球所呈現出來的，就是民進黨也接受一中原則，國際間才不會管我們，到底是欣然接受、勉強接受，還是被迫。就如同國際間，不會去調查或理會， 台灣現在檯面上執行公務的任何人，是否是經由賄選當選的道理一樣。

民進黨若2018年禮讓柯文哲連任市長，就等同是肯定或接受柯文哲。民進黨禮讓柯之前，柯已經是當時台灣民氣最旺、聲量最高的政治人物，若民進黨禮讓下而連任成功，那麼在政治威望又更上一層樓的情況下，當柯宣布參選2020年總統時，民進黨要如何去否定，民進黨主動放棄參選市長，禮讓他連任的柯文哲，並與柯競選總統？

可能2020年的總統選舉未與柯開打前，民進黨總統候選人的黨內提名，就會為了推卸禮讓柯文哲連任市長的責任，而黨內互打、亂成一團了。

所以，這就是為何當時我會嚴正地警告民進黨，若2018禮讓柯文哲，不自提人選，2020年的總統當選人一定是柯文哲的道理。若2020年的總統大選是由被視為綠營一份子，且頗受中國肯定的無黨籍柯文哲當選，那麼對台灣而言，是何等的戰略危機？