M142高機動性多管火箭系統HIMARS 2005年在美國白沙飛彈靶場。圖／擷自維基百科，公有領域

路透社星期一（10月12日）引述三名知情消息來源的話獨家報導說，白宮正在推動向台灣提供先進武器的三項軍售案，並已在近日通知國會兩院的外委會。

美國之音報導指出，路透社9月間曾報導說，有多達七項重大武器系統進入了美國的出口審批程序。

匿名消息人士對路透社說，參議院外交關係委員會和眾議院外交關係委員會的領袖已收到通知說，負責審批海外武器銷售的美國國務院已經批准了三項軍售計劃。

這三項非正式通知涉及的武器系統包括：洛克希德·馬丁公司製造的被稱為「高機動性火箭炮系統」（HIMARS）的車載多管火箭發射裝置、波音公司生產的被稱為SLAM- ER的遠程空對地導彈以及可將圖像和數據即時從飛機傳給地面站的F-16戰鬥機外掛感應吊艙。

消息人士說，其它阻遏兩棲登陸的武器銷售案，包括大型複雜的無人飛機、陸基「魚叉」反艦導彈和水雷，還沒有送交國會山，但預計很快會送達。

美國國務院一名發言人對路透社說：「作為政策，在正式通知國會之前，美國對擬議的防務銷售或轉讓不予證實或評論。」

在國務院正式通知國會之前，參眾兩院的外委會按照一套非正式的審批程序，有權審議和阻止武器銷售。

目前，台灣駐華盛頓的代表處和中國駐美國大使館都還沒有就此發表評論。