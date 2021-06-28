中共當局在香港強推「港版國安法」造成政治肅殺的局面，香港泛民主派政黨之一的新民主同盟周六晚（6月26日）被迫宣布解散。

新民主同盟在臉書（Facebook）上發表聲明表示，第6屆執委會上周曾召開包括所有區議員在內的擴大會議，討論去留。經多數同意，獲全體成員確認，決定解散。

新民主同盟強調，過去兩年，急劇變化的香港社會政治環境大不如前。隨着港版國安法的實施，新民主同盟的一些成員身陷牢獄。當局又要求公職人員宣誓相關法例，造成成員因各自不同的考量，選擇退出、離開或留下。

聲明表示，未來仍將與港人並肩而行，繼續與民主派同路人一起合作，一同發聲。新民主同盟感謝所有過去和現任成員，各議員辦事處員工及義工，以及廣大支持者。

據近年立場轉向親中的明報報導，新民主同盟成員、大埔區議員關永業接受查詢時被問到解散是否為減少風險，關永業表示，希望解散可保平安。雖無人能確保可以，不過解散更好些。

另據網媒HK01報導，有新民主同盟人士坦言，解散與否是「兩難」，但研判是如果不解散或不退黨，剩下的8名區議員很大機會被取消議員資格（Disqualified, DQ）。相信不論新民主同盟作出什麼決定，支持者和巿民都會支持和理解。

新民主同盟的創黨成員主要為民主黨成員。2010年，以范國威為主的一些少壯派不滿民主黨「走入中聯辦」與北京談判政改方案，宣布退黨組成新民主同盟。2011年區議會選舉，新民主同盟首次出選，10人有8人當選，一直主要活躍在新界東。2015年區選，派出16人參選，15人當選。2019年區選中大勝，派出20人參選，19人當選。

前立法會議員范國威和前區議員譚凱邦和其他50多名民主派人士因參與2020年立法會選舉民主派初選，今年1月遭當局以國安法「串謀顛覆國家政權」的罪名逮捕。兩人在被拒保釋遭關押後，宣布退出新民主同盟，引發新同盟退黨潮。在經歷退黨潮後，新同盟僅剩8名區議員。