作者提問：民進黨執政後的種種表現，是真符合臺灣價值嗎？圖／擷自民進黨臉書直播影片

一、前言：2020大選的政治意義

2020年1月，由於香港反中主權議題、反對黨裂解，以及年輕族群高投票率的因素，造就蔡英文總統以史上 817萬最高票紀錄連任總統大位，並於國會過半，民進黨繼續執政。

選舉結果，除反映「Say No to China」民意高漲之外，國民黨勢力幾已被打趴，未來政治重心將會聚焦於蔡英文總統之個人意志。

蔡英文囑意要通過的重大法案，將愈發無往不利，有人形容她的盛世將超越當年國民黨時代，「非但跋扈，還更囂張」；有人更直言民進黨政府已步上國民黨後塵，走向一黨專政獨裁的民主回頭路。所謂歷史循環的「豬羊變色」，面目一樣可憎。

大選後，臺灣與世界同步遭遇 COVID-19（新型冠狀病毒肺炎）的侵襲，外交、政經幾乎全面性停頓，除了抗肺炎行動。2020上半年新冠疫期的執政表現令國人滿意，這是蔡英文總統領政的良好政績。

除此，其他重大事件之負面評價，似乎為國人對臺灣政治發展所關切操心。

二、蔡英文透露的訊息

2020年7月19日，蔡英文總統以黨主席身分出席民進黨代表大會致詞說：「民進黨清廉勤政，自我要求很高」，「全面執政必定腐化，不會成真」；並說「堅守改革、說到做到」，強調「民主進步」是臺灣價值。

2020年8月3日，蔡英文於蘇嘉全辭去總統府秘書長之「總統府記者會」上對執政團隊喊話說：「升官發財請走別路」。

一般以為，蔡英文這兩次談話的時機皆有其意義。只是，這樣的宣示和過去她的政治演說沒有兩樣，象徵性表態說說而已；國人期待正義伸張，而非虛情道德。說得高調，做起來齷齪，對照政治言行不堪檢驗，不知如何恭維。

然而，臺灣政治人物之言行，仍然陷於各自之政治意識陣營，「說者，有人恆信，有人恆不信」。雖然，許多事件案例事實發展已經違反法律道德層次相當明確，但有司卻仍以政治事件處理，讓問題歸屬政治領域，形成意識對立，致使許多事件、案例無法獲得真相。一旦政治污垢累積變成不清不楚之社會矛盾結構，治絲益棼，混淆國民認知價值就茲事體大，不可不防。

蔡英文似乎應該劍及履及，不只說到：「做到」這二字而已。畢竟，護航自己陣營的政治習性，已無法說服國人認同；唯有高層顯露「實踐意志」，否則「表態意志」根本無濟於事。

蔡英文總統第二任期，民進黨內派系奪權爭逐更加激烈，當局又玩起開民主倒車的遊戲。

國人對大選前於地方選舉選輸的人，大剌剌晉陞中央掌權制衡選贏的人；以及待罪之身的前總統，不思政治乾淨利落，例如應給予特赦，以避免任其遊走各處引發爭議等政治大事，皆應宜快刀處理，不宜放任拖延滋事。這些都將影響舉國不同立場者之對立。

但從另一個層面來看蔡英文以上的談話，對當前政治局勢的暗潮洶湧：新蘇掌握行政資源；海派掌控媒體；賴清德納編就地看管後，老派臺獨的伺機反撲；獨派新左翼年輕世代帶領網路風向；…是否又有不一樣意涵的解讀，若果，則國內政治將在民進黨內部派系為未來新一波大選的潛藏爭權奪位氛圍之下展開，國內政治將有一翻非常不平靜。

三、民進黨腐化是現在進行式？

蔡英文說「民主進步」是臺灣價值。問題是：民進黨執政後的種種表現，是真符合臺灣價值嗎？

目前，一般社會對臺灣政治的印象是：

*民進黨一黨獨大，國民黨無能監督民進黨政府；肥貓酬庸遍布公家機關、國營事業；

​*民進黨裙帶關係營私舞弊，特權巧取公部門大量標案；

​*民進黨權力囂張，要什麼是什麼，予取予求，無所不能。

而對民進黨國會過半的「民主進步價值」是這樣的質疑：

​*立法院是民進黨的立法局；

​*總統可以居高臨下，限期通過立法？

​*總統公然指定國會議長？

​*其他，社會質疑的弊案，如兆豐案、慶富案、國安私菸案…，國會無能監督，一件一件成為懸案。

新政治意義，立法院立法修法，以箝制在野黨，國民黨幾乎確定已被打趴站不起來。（《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》、《農田水利法》等的針對性）

新政治力量養成之非義，政府預算建置網軍發動輿論戰、引導輿情立法，箝制言論自由，鞏固民進黨之形象。

新強權，行政權干涉地方自治，行政院在林佳龍連任失敗後表示《臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》第3條、第4條及第6條無效，以箝制國民黨在臺中之影響。

新霸權崛起，權力、錢財都要。民進黨腐化是進行式嗎？

蔡英文總統說「全面執政，全面腐化」，「不會成真」。果真如此嗎？

那麼，2020年7月，國民黨公布駐印尼外交部代表處密電指控「蘇嘉全、蘇震清人力仲介牟利疑案」，事實真相為何？公視董事揭發「公視將變成民進黨黨媒」，內幕如何？「SOGO藍綠立委集體收賄案」；「遠東航空貸款弊案」金融機構用人內情如何？8月，立委揭發「文化總會標案評審弊端」與總會長蔡英文關係如何？這一連串與民進黨權貴有關之弊案一一曝光。

政治理論早已證實，一黨專制獨大，黨國利益輸送，缺乏制衡監督，是滋生腐化的元素。如果民主憲政的三權分立不被尊重，而被定於一尊，唯命是從，則必然為擁護此一尊體系，即當權派之流所腐化。

因為，他們勢必玩法延伸圖謀利益均霑、相互利益輸送，形成特殊族群：皇親國戚、閨密好友，核心親信幕僚等之「鞏固領導中心（地位）權貴一族」，在政治上，玩起「權利命運共同體」之概括承受遊戲規則，危害國家社會健康發展。民進黨不清楚嗎？

如果社會已公開質疑：民進黨利用行政權全盤侵蝕國家組織體制，黨意、黨勢力佈滿公務體系、國營事業；而且，舉證歷歷：檢調搜索立法院，八次中有五次與民進黨立委有關。那麼，社會上誰不會相信：民進黨的腐化仍是現在進行式？



2020.7.21民進黨全國代表大會。圖／擷自蔡英文臉書

四、對民進黨執政之檢討

民進黨面對的難題與困境

2020大選民進黨全面執政是蔡英文的機會。但是也由於執政權的競逐，蔡英文的民進黨政府也承受二十年來的社會問題，藍綠兩黨都無能無力解決，除了一部分年金改革成效之外，臺灣社會存在以下四個問題考驗執政黨：

1. 貧富差距懸殊，社會不正義。

2. 未完成的年金改革，勞保潛在債務10兆元，預見 2026年破產；健保 2021年赤字900億元。

3. 能源、環保問題遲遲不能獲得各界滿意。

4. 政府大量開支，債留子孫。（以每年還債850億元，280年也還不清）政府繼續裝聾作啞將引爆國家財政危機。

這些問題確是當前社會所關切，但卻未見蔡英文重視，也未見民進黨政府提出解決處理方案。

民進黨不應再墮落

很多人看在眼裡：執政後的民進黨價值已逐漸脫離創黨時期的理想色彩。

(本文發表於「2020年大選後的台灣走向與自由民主人權之發展」國際研討會)