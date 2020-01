前榮總醫師郭正典,今年參選台北市港湖地區立委,不幸落選,他有很深的感觸,因為私底下他是個足球迷,不但主辦多項比賽,也會自己下場踢球,他曾在 60歲大壽發下宏願,要在台灣舉辦「超級盃」足球賽。原來以為競選立委,可以讓他圓夢,奈何「時不我予」,心願難圓。

郭正典是第一屆士林區足球邀請賽的重要推手,他身體力行,鼓勵民眾多踢足球,他強調,預防重於治療,運動正是最佳良藥,踢足球有草地又有新鮮空氣,闔家大小都能參與,最適合國人參與。

郭正典因2006年世界盃,迷上了足球,不但做過榮總腳球社副社長,也當過士林體育會足委會主委,他說,國際足球總會是全世界最大的運動組織,會員國有205個,比聯合國的會員國還多,台灣應該足帶動球風氣,登上全世界的舞台。

而郭正典參政的另一個目的,是希望能以醫師的專業,做好「醫生立委」,為民眾的健康把關。他從1978自台北醫學院畢業,1980 開始成為台北榮總住院醫師,一輩子都在榮總服務,他的醫療專長,是呼吸器、胸腔疾病。氣喘、慢性阻塞性肺病、重症醫學,他在漫長行醫過程,接觸許多老榮民,因為榮總在成立之初,只服務退役官兵(榮民、榮眷),後來才逐步向社會開放。

榮總長期以來,秉持「視病猶親」的政策,提供最優質的醫療服務。他在看診過程,發現台灣已進入高齡化社會,預防重於治療。

為了照顧民眾的健康,郭正典和學生呂萬安一起研究太極拳,他找打拳者做研究,測量打拳後的心跳、血壓等指數,他們發現打太極拳能明顯增進交感神經與副交感神經活性。這項發現還分別登在「體育及運動的醫學與科學」(Medicine & Science in Sports and Exercise)及「美洲中國醫學期刊」(The American Journal of Chinese Medicine)上。

郭正典研究發現,外丹功與太極拳可以提升副交感神經活性,不但令人身心舒暢,也能降低心律、血壓,可保護心血管,對心理健康也有幫助,榮總醫生愛打太極拳、修外丹功,他會建議前來看診的民眾,要依據自己的體能狀況,選擇最適合的運動項目。