郭正典是個足球迷，不但主辦比賽，也親自下場踢球，他曾在60歲發下宏願，要在台灣舉辦「超級盃」足球賽。原來以為競選立委，可以讓他圓夢，奈何「時不我予」，心願難圓。圖／林冠妙（資料照）

前榮總醫師郭正典，今年參選台北市港湖地區立委，不幸落選，他有很深的感觸，因為私底下他是個足球迷，不但主辦多項比賽，也會自己下場踢球，他曾在 60歲大壽發下宏願，要在台灣舉辦「超級盃」足球賽。原來以為競選立委，可以讓他圓夢，奈何「時不我予」，心願難圓。

郭正典是第一屆士林區足球邀請賽的重要推手，他身體力行，鼓勵民眾多踢足球，他強調，預防重於治療，運動正是最佳良藥，踢足球有草地又有新鮮空氣，闔家大小都能參與，最適合國人參與。

郭正典因2006年世界盃，迷上了足球，不但做過榮總腳球社副社長，也當過士林體育會足委會主委，他說，國際足球總會是全世界最大的運動組織，會員國有205個，比聯合國的會員國還多，台灣應該足帶動球風氣，登上全世界的舞台。

而郭正典參政的另一個目的，是希望能以醫師的專業，做好「醫生立委」，為民眾的健康把關。他從1978自台北醫學院畢業，1980 開始成為台北榮總住院醫師，一輩子都在榮總服務，他的醫療專長，是呼吸器、胸腔疾病。氣喘、慢性阻塞性肺病、重症醫學，他在漫長行醫過程，接觸許多老榮民，因為榮總在成立之初，只服務退役官兵（榮民、榮眷），後來才逐步向社會開放。

榮總長期以來，秉持「視病猶親」的政策，提供最優質的醫療服務。他在看診過程，發現台灣已進入高齡化社會，預防重於治療。

為了照顧民眾的健康，郭正典和學生呂萬安一起研究太極拳，他找打拳者做研究，測量打拳後的心跳、血壓等指數，他們發現打太極拳能明顯增進交感神經與副交感神經活性。這項發現還分別登在「體育及運動的醫學與科學」（Medicine & Science in Sports and Exercise）及「美洲中國醫學期刊」（The American Journal of Chinese Medicine）上。

郭正典研究發現，外丹功與太極拳可以提升副交感神經活性，不但令人身心舒暢，也能降低心律、血壓，可保護心血管，對心理健康也有幫助，榮總醫生愛打太極拳、修外丹功，他會建議前來看診的民眾，要依據自己的體能狀況，選擇最適合的運動項目。