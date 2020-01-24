備受關注的「檸檬車」法案尚未通過。唯湯金全已成功在高院打贏德國福斯公司高雄代理商的官司定讞，他公布甫出爐的臺灣高灣高等法院高雄分院判決，呼籲經濟部修訂「汽車（含機車）買賣定型化契約」納入「檸檬車換新車或返還價金條款」以維護交易公平，保障消費者權益！(圖/陳俊廷)

備受關注的「檸檬車」法案尚未通過。唯湯金全已成功在高院打贏德國福斯公司高雄代理商的官司定讞，堪稱是全國最經典的首件成功案例。

湯金全律師接受客戶-高雄興固通運公司（老闆：黃寧旭）為「檸檬車」（瑕疵車）事件與德國福斯公司高雄代理商打「返還價金」全額135萬的官司，歷經一、二審纏訟兩年兩個月，獲得勝訴判決確定。（高雄地院107年訴字第189號；高雄高分院108年上易字第50號）。

根據臺灣高灣高等法院高雄分院判決指出，該車係於105年5月購買，至今已四年多。湯金全說，該車也開了四萬多公里。他認為經濟部擬定的「檸檬車」條款草案：「新車若在180天內或行駛1.2萬公里內（以條件先到者為準）出現重大瑕疵，經業者維修（不得超過2次）仍未修復，消費者有權請求解約或更換同型或等值新車」。湯金全認為經濟部草案的相關限制不夠周延，也沒有必要。他強調，只要證明瑕疵明顯，就不應有任何限制，不須讓消費者還要勞心費力上法院與車商訴訟。

湯金全說明判例：

黃寧旭向福斯公司買了一輛四輪傳動休旅車，但車子發動一切入四輪驅動系統車子就停了，代理商請了德國技師勘驗竟束手無策，黃寧旭要求返還價金，代理商不理不睬，黃迫於無奈只得提起訴訟！

第一審經臺灣區汽車修理同業公會鑑定為瑕疵車，代理商辯稱「駕駛不當」，法官不採；二審辯稱是「正常現象」，法官亦不採。

湯金全指出，這麼明顯的瑕疵「應作為而不作為」，對消費者而言耗時耗財。他認為不僅汽車，尤其對眾多的年輕機車族更是無奈！他呼籲經濟部實應排除萬難在修訂「汽車（含機車）買賣定型化契約」納入「檸檬車換新車或返還價金條款」以維護交易公平，保障消費者權益！

※值此除夕，湯金全律師特別透過民報向讀者與全球網路閱聽大眾拜年，新的一年平安健康發財，謝謝大家。