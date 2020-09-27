台灣智庫24日公布一項民調，63% 的人認為中國是敵國。

自認自己是台灣人來到62%，自認是中台人「兩者皆是」，來到34%，自認中國人只有2%，但是如果不能混種的話，有86%自認自己是台灣人。混種者增加的原因，當然是人性的騎牆心態，以為這種掩蓋自我方法，兩邊可以討好，兩邊不得罪，這是台灣從大中國教育過渡到台灣主體教育，必然發生的適應問題。

人民應該對國家忠誠

這個問題也凸顯出位於帝國邊緣，新興獨立國家的困境，1991年，愛沙尼亞脫離俄羅斯獨立，當時，愛沙尼亞的國語是俄語，為了建構本土的愛沙尼亞，愛沙尼亞國會通過愛沙尼亞語為國語的政策，這樣子還不夠，愛沙尼亞進一步通過「歸化法案」，要求境內自認自己是俄國人選擇一邊，當時有30%俄羅斯人不學愛沙尼亞語言，自認自己是俄羅斯人，這些人在限定時間內，不學愛沙尼亞語言，只好被驅逐到俄羅斯，道理很簡單，因為你不能既是俄羅斯人，又是愛沙尼亞人，就如同你不能是中國人也是台灣人。

身分認同涉及國家的忠誠，平常不覺得，戰爭的時候很敏感，所以二戰的時候，美國對日本宣戰，所有滯留美國的日裔美國人，被關進加州沙漠集中營，但是，在此之前，有很多日裔美國人回到日本為祖國效力，當然也有日裔美國人效力美軍，作家苦苓說：「2%在台的中國人，如果戰爭真的掀起，是否應該被政府看管？」這個問題的本質是嚴肅的，因為這些人很可能就是通敵分子，甚至擔任特務，例如：老邱、黃女士。

突然被關進集中營可能很倒楣，不文明，因為這裡面的2%中國人，也不全然會背叛台灣，可惜，戰爭的殘酷就是如此。

國民黨立委陳玉珍更妙，他認為政府應該讓小明和陸生趕快回台灣，只要台灣開放更多中國人入境，中共就會投鼠忌器。很顯然國民黨政客太天真，不懂中共的冷酷，也不懂中國人，歷史上，殺掉中國人最多的國家就是中國，共產主義開宗明義是無產階級專政，壓根就反對民族主義，為了紅色領土擴張或為了政權永續，根本不會在乎你是哪裡人，陳玉珍應該多讀書，少說話。

中共不倒，台灣不會好

嘴巴說一套，實際做一套，是中共謊言政黨本質，如果你相信習近平在聯合國大談民主、和平、平等、自由、多邊主義、自由貿易，你就是大白癡，但是，台灣紅色媒體，紅色作家偏偏讚美習近平，痛罵川普，不是川普不給錢，就是這些紅色同路人腦袋壞了，或者早已經被中共收買了。

中國人有七億，是獨裁者統治的奴隸，這是我的估計，明明知道戰爭對雙方都沒有好處，但是，敢站出來反對戰爭者，恐怕少之又少，簡單說，中共是寡頭壟斷的國家，要打要和，只聽習近平一句話，但是，中共不敢輕易對台動武，唯一考慮就是戰事拖太久，邊界少數民族會趁機起來造反，以及正要面臨飢荒的底層農民。如果中共開了槍，引來美國、日本、澳洲、印度加入戰局，那麼中共輸掉台海戰爭，連帶輸掉政權的可能性高達90%，如果你是習近平，你會想戰爭嗎？

真正想戰爭的是美國，川普上台就發現，中共對西方國家進行超限戰爭，已經進行十年，紅色螞蟻不只進入華府，州政府更是千瘡百孔，被紅色勢力入駐，川普說：如果不把中共打敗，那麼共產黨會統治世界，民主危厄，這句話不是危言聳聽，老美打擊中共不是為台灣，而是為自己，台灣不只是棋子，而是滅共幫手，對台灣來說，如果你相信中共的話，只有歸化中國一途，如果你不相信中共的話，那麼勇敢一次，抵抗中共，大家還有生機，記住一句話：「中共不倒，台灣不會好」。



美國總統川普表示如果不把中共打敗，那麼共產黨會統治世界，民主將陷入危厄。圖為川普在聯合國第75屆大會中致詞。圖／擷自聯合國網站

我在高二脫離國民黨，從此變成台獨分子，有人問我萬一戰爭呢？我說：「我愛台灣，死於台灣，死得其所，死的時候還會笑著離開，我不想，也不願意死在新疆集中營」，如果我是2%中國人，如同老馬哥、唐姓大作家、陳大立委、老邱、黃女士，只知道唱和中共，唱衰川普和小英，這些中國人一邊高唱愛中國，卻不喜歡回中國，到底安了甚麼心思，令人看不懂，既然戰爭時間已經逼近，現在還不趕快回祖國，萬一被飛彈砸到頭，那應該會很倒楣，因為你不應該死在這裡，應該埋骨你的祖國，我相信中共的飛彈，並未裝上國籍辨識系統。

台灣的言論自由是好東西，至少在危急的時候，可以看出來那些百花齊放的花，開放的內容是甚麼？

國民黨朱立倫、江啟臣痛責中共不應該用軍機繞台威嚇台灣，紅通通的黃智賢起來痛罵朱、江說：為何要阻止中共武力犯台？朱立倫至少知道：東風飛彈不會只打台灣人，到底誰才是大傻瓜？