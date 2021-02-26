在美國國會就拜登總統提名的貿易代表人選舉行任命聽證會之際，一個新發布的報告敦促拜登政府與台灣展開雙邊貿易協定談判，以便有效解決包括健保及生技領域在內等美台之間存在的市場准入障礙問題。

美台商業協會星期三（2月24日）針對台灣健保政策及美台關係發布報告說，台灣近來單方面採取的一些措施，包括解除對進口美國豬肉、牛肉限制以及藥品「專利連結」制度，去除了長期以來彼此間存在的貿易障礙，鑑於美台關係近來有顯著改善，也出現令人鼓舞的前景，該協會敦促美國貿易代表恢復與台灣的「貿易及投資框架協議」（TIFA）談判平台，並啟動雙邊貿易協定談判，對台灣採取的市場自由化舉措做出善意回應。

報告指出，對美國藥品及醫療器材公司來說，台灣長期以來一直都是一個亞太重要市場之一，幾乎所有美國主要製造商都有代理人在台灣，但這些公司認為，自1995年以來台灣實行全民健保制度後，政府過於注重成本控制的相關政策，「採取了各種減緩或限制新的創新產品和技術的措施」，因而導致美國公司失去許多商業機會。

健保為雙邊談判議題

報告說，與其他開發經濟體相較，台灣政府專注於控制健保成本妨礙病人接受最新的治療和疫苗；批准新藥、新指標和償付程序速度緩慢，也推遲病人取得新藥的時間，與日本相比，平均速度慢了20倍。簡化和加速批准新藥和償付時間，不但能急劇增加台灣病人取得的新藥，也將顯著提高台灣作為臨床研究及吸引創新藥品投資的目的地。

美國生技創新組織國際事務副總裁約瑟夫·戴蒙（Joseph Damond）說，健保制度及生技發展對台灣的經濟策略極為重要，對美台貿易關係也非常重要，20年前他還在貿易代表辦公室負責APEC及亞太事務時就曾經與當時負責台灣APEC事務的蔡英文總統在這個議題上交手過，健保問題一直都是美台雙邊談判的議題之一，他在美國生技界服務20年來，這個問題也是雙邊關係中一個重要的討論議題。

「或許令人意外的是，它們一直也是雙邊關係中某種緊張的來源。」

戴蒙在報告發布會上說，有兩個因素導致這種緊張，一是美國公司希望有更多的知識產權保護，但台灣無專利（學名藥）藥廠卻不希望如此；另一個因素涉及市場准入的問題，由於台灣用於健保的開支比其他同等開發程度國家的開支顯著還低，在GDP所佔比例只有百分之6，成本的考量自然就限制了許多最新、最好的健保產品的使用。

台灣政府在推動專利連結制度上受到台灣藥廠極大壓力，2017年台灣《藥事法》修正通過「專利連結」後，台灣製藥協會要求將實行時間推遲到美台簽署自由貿易協定或台灣加入「CPTPP」或類似地區經貿組織後，不過這個新的專利連結制度在2019年8月開始施行。



美國生技創新組織國際事務副總裁約瑟夫·戴蒙（Joseph Damond）。圖／擷自BIO公司官網

為台灣帶來損失

美台之間關於健保藥品的爭議不僅造成雙邊貿易關係的緊張，報告認為，台灣採取的做法對病人的照護及台灣在臨床研究能夠扮演的角色都有影響。

報告說，25年來積累的病例數據和網絡內信息與通信技術的高度整合，台灣的健保制度非常適合新藥的臨床試驗，但是全球照護標準，尤其是在腫瘤學方面已經越來越趨一致，「當台灣採用自己獨特的指南規範藥品的使用，而且這些指南不與全球標準一致時，那就會使台灣的病人在未來臨床研究相關人口的統計上被排除在外」，最終的結果是台灣主要厲害攸關者，包括病人、產業、臨床治療者的一系列損失，因為他們無法取得新的醫療技術。

為確保台灣的病人能夠與其他國家一樣在相同時間內有管道取得新藥，報告認為台灣必須採取透明化及以科學為基礎的治療標準，而不是過於專注在成本控制上，同時台灣政府也應該與產業界合作，共同建立一個官民工作組來規劃新藥和預算的審視，這種合作可以讓台灣衛生福利部的健保署指認創新健保技術的趨勢並能更準確預測開支。

美台經貿前景佳

儘管美台之間在健保問題上仍然存在這些障礙，但報告也說，去年8月時任美國衛生部長阿札爾訪台時，美台曾簽署衛生合作備忘錄以加強雙方在全球健康安全領域的合作，去年11月的首屆經濟繁榮夥伴對話（EPPD）也簽署了科技合作備忘錄，在台灣去除美國豬肉及牛肉進口限制的障礙後美台貿易環境可望得到進一步改善，也有望解決這些既有的貿易問題。

基於這種合作及友善的氣氛，美台商業協會在報告的結論中敦促美國政府立即恢復與台灣的TIFA談判過程，同時也呼籲美國貿易代表對台灣採取的市場自由化與解決貿易障礙舉措做出善意回應，該協會認為「展開美台雙邊貿易協定談判將是最有效的方式，來處理這些和其他阻礙美國公司充分與有效進入台灣健保市場的問題。」

此外，該協會也建議擴大未來美台在健保領域的合作，也許可以聚焦於數字及遠程健保等新興領域，這對雙方的共同繁榮，甚至台灣人民可以得到更多有效健保環境都將有極大助益。



2020.8.10阿札爾訪問了中央流行疫情指揮中心，與台灣簽署「醫療合作瞭解備忘錄」（MOU），左起：美國在台協會台北辦事處處長酈英傑、美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）、衛福部長陳時中、台灣美國事務委員會主任委員楊珍妮。圖／擷自衛福部直播影片

貿易協定與地緣政治

美國生技創新組織的戴蒙也強調，蔡英文總統已經將生技和生命科學列為優先推動的重要創新產業，這個策略對台灣的未來發展有重要影響，尤其是在地緣政治的考量下，台灣對和美國簽署雙邊貿易協定的興趣可能比拜登政府來得高。

作為曾經參與美國與其他國家貿易協定談判者，戴蒙給台灣的建議是為推動一個「最先進和高標準」的貿易協定做準備，讓它成為一個「模範協定」，如此對美國會更有價值，因為它不只是美台之間的貿易協定，而是可以成為美國與亞洲地區貿易協定的範本。

台美生技協會會長高龍榮博士則表示，美國若能與台灣簽署雙邊貿易協定將可對其他國家起到帶頭作用，避免他們在考慮與台灣簽署貿易協定時受到中國的阻撓，同時也有助於台灣減少對中國的依賴。