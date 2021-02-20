紅色傳媒喜歡玩弄中國歷史，最近這一則消息很有味道，紅媒說：「台灣的偏安派和獨立派已經合流，所以，台灣內部已經沒有統獨之爭，只剩下藍綠之爭，所以，中國統一大業，已經告急。」

紅色媒體洗腦文太多

文章看似很著急，其實是呼喚武力，所謂偏安派，所指就是中華民國派，又稱華獨派，紅色媒體引用東晉和南宋兩朝的偏安江左，藉此暗示被中共驅逐來到台灣的國民黨人，已經如同喪家之犬，失去反共鬥志，只想偏安於台灣一隅，事實也是如此，中華民國在獨裁者之後進行民主化運動，已經放棄用武力收復中國大陸，正確的說法是：所謂偏安派其實也是獨立派，兩者差別只在國家名號而已，但是反共的偏安派正在突變，由於紅色滲透日漸嚴重，偏安派近年來在阿共的洗腦下，接受「一國兩制」的紅色統派日漸增多，只要看到新黨力量滲透進入國民黨，趙韓兩位藍色新黨老政客，居然是國民黨內主流，就可以略知一二了，台灣目前現況，拒絕統一或許是多數，但不表示獨立力量已經可以影響大局，主要原因還是人民被阿共的戰爭威脅所制約，「反台灣」的政客伺機而動。

從歷年民調來看：認同自己是中國人創下新低，但是雙重國籍認同還是來到30% 上下，這些人就是統獨之間的搖擺者，容易隨著局勢擺盪，從年齡來看，越年輕者對台灣認同越高，超過50歲者雙重認同也越高，證明了90年代所開啟的台灣主體教育，確實影響到年輕世代。

但是，中共舉出一大堆武統理由，其實只是障眼法，只要台灣內部搖擺在統獨之間的人口依舊存在，利用紅色滲透攻破堡壘的「認知作戰」就不會停止，藍營政客、名嘴加上紅色媒體，專門唱合老共的假訊息，或者宣揚離譜的言論，就會變本加厲，這些真真假假消息，都在考驗台灣人單純的腦袋，閱聽這類報紙或電視、網路，稍一不慎，就容易落入阿共陷阱之中，變成老共侵略台灣幫兇。

最近出現的武漢瘟疫疫苗事件，就是其中之一，總代理德國輝瑞疫苗的上海復興企業，老闆就是中共政協郭廣昌，故意阻擋台灣採購案，然後放消息給台灣的紅色同路人，加入圍剿執政黨行列，唱衰台灣政府沒能力，不關心台灣人死活，所以買不到疫苗，甚至影射政府內部有利益衝突。這批紅藍政客嘴角上揚，很高興台灣買不到疫苗，大肆鼓勵台灣人應該施打備受國際質疑的中共疫苗，又彷佛這群人根本不是活在同一個島上，他所依靠生活的社會是中國，不是台灣，這種心態無以名之，只能說他們一心念念中國，屬於「狂熱的中國控」。

「反台灣」為老共做業績

「狂熱中國控」的另一個重要特徵就是：在台灣是為了生活，反對台灣是任務，只要政府推出對台灣有利的政策，就是這批人所極力反對的，政府為了擴展平等貿易，進一步進入太平洋夥伴經濟協議，因此接受美國豬肉進口，被貼上以毒豬毒害人民。

上個月，中共修改「武警船」法令，放寬武警船動武的限制，造成東海釣魚島海域的不安，日本因此正面回應，比照中共作法，給海巡船艦動武權力，此舉已經使東海地區動盪，而中共更不斷在東海軍演，中日雙方劍拔弩張。2月18日，蔡政府下令：海巡署的船艦應該加上台灣符號，藉以區分中國海巡船，以避免不必要衝突，這個改變被多數人認同，只有藍營政客學者唱衰，認為多此一舉。

紅色媒體利用正反辯證法，唱衰台灣是一貫伎倆，連拜登的訪談稿，也可以去頭去尾，故意解釋，扭曲為拜登政府將會出賣台灣，對台灣不利，台灣不應該一昧親美。紅色媒體目的很簡單——製造台灣社會不安，讓台灣人恐懼，不敢為追求正常國家運動而努力。

日本殖民統治結束後，台灣已經獨立超過70年，所以，沒有偏安或獨立的問題，正確來說：偏安也是獨立，台灣的最終安全只有兩條路：其一，等待中共政權崩潰，其二，台灣人自己努力，拋棄中國，努力被世界接納，成為國際社會一份子。



紅色媒體利用正反辯證法，唱衰台灣是一貫伎倆，他們的目的很簡單——製造台灣社會不安，讓台灣人恐懼，不敢為追求正常國家運動而努力。示意圖／Pixabay，民報合成