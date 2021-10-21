請問陳柏惟有立委做到一半跑去選市長或總統嗎？

請問陳柏惟有貪污A錢用公款上酒店嗎？

請問陳柏惟有殺人放火嗎？

請問陳柏惟有利用權勢欺騙感情當渣男嗎？

請問陳柏惟有通敵賣國嗎？

請問陳柏惟有犯什麼滔天大罪被起訴定罪嗎？

他們要罷免陳柏惟欲除之而後快的原因只有一個，他們就是不爽陳柏惟所代表的一切價值！

因為陳柏惟說他媽媽教他的母語，陳柏惟說正港的台語非常流利而自在，本土意識讓他們深感不安；他們腦羞成怒，欲除陳柏惟而後快！

因為陳柏惟代表的是讓他們半夜也會驚醒的台灣一代又一代、前仆後繼、追求自由、民主、進步、多元、開放並且敞開心胸擁抱全世界對台灣充滿信心的天然獨！

因為他們難以忍受他們許多阿貓阿狗等級走在路上也沒人認識的區域和不分區立委，但是全國都知道年輕、台語、自信、台灣又本土的年輕綠3Q陳柏惟！

殺得了陳柏惟一個人，殺得了千千萬萬的台灣年輕人嗎？國民黨擺明和千千萬萬台灣天然獨對幹！國民黨甘為中共犬馬；國民黨和中共裏應外合欺負台灣年輕人，也必將招來年輕世代最大的反撲；中國國民黨背叛台灣年輕世代，國共兩黨的終極目標就是要將台灣香港化，如果哪一天台灣真的不幸香港化，台灣天然獨將如香港反送中的年輕人被帶上手銬帶往中國而被失蹤被消失，可能死無葬身之地！

國共聯手要罷免和消滅的是陳柏惟所代表台灣年輕一代的天然獨！歷史告訴我們，凡是和年輕人做對的，沒一個好下場！國民黨即使贏得了一時，也終必被時代的巨輪壓扁！

台灣的年輕世代請用選票保護你們的未來！