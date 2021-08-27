維基解密的阿桑奇說：2011年賓拉登被殺，歐巴馬就應該離開戰場，卻又留下來。華府腐敗官僚和雇傭軍企業勾結，把阿富汗戰爭當作提款機。圖為2011年5月，時任美國總統的歐巴馬（左2）在戰情室聽取追捕賓·拉登的最新情況。擷自維基百科，公有領域

美國從阿富汗撤僑行動，正在如火如荼進行，估計每天有一萬多人離開阿富汗，塔利班也警告：超過月底的撤僑行動，後果自負，問題在於美國在兵荒馬亂中，無法掌握在阿富汗的美國人數量，這一點也很離譜，因為只要從入境清查，就可以掌握人數了。

有多少美國人還留在阿富汗，只是亂局之一，拜登政府最受抨擊的是：撤退行動雜亂無章，如同川普受訪時所說：「一場可以光榮撤軍的行動，卻變成跑路式投降」，比當年二戰時，英國在敦克爾克大撤軍還更離譜，川普說：問題在於拜登自認聰明，改變撤軍日期，為了炫耀911之前結束二十年戰爭，為自己打下好名聲，突然改變日期和撤軍程序，是打亂阿富汗局勢最重要原因。

川普說：「原定撤軍時間是5月，因為塔利班控制區在山區農村居多，阿富汗就是典型高原農牧聚落，5月時候，山區天氣寒冷，塔利班不會外出活動，所以定在5月撤軍，而且撤軍分成三階段，先撤出平民，接下來撤出武器裝備，最後才是軍隊」，但是，拜登延後撤軍日期，倒過來先撤軍隊，塔利班趁著春天到來，大肆擴張地盤，終於造成機場亂象，現在連美國重裝備武器也落入塔利班手上。

延後撤軍時程，使塔利班可以有時間，好整以暇佔領農村地區，撤軍前一周，政府軍所控制區，只剩喀布爾，塔利班民兵已經掌握周圍農村，及幾個大城市，阿富汗超過85％領土，已經落入敵手，直接說，決定撤軍時間前，塔利班已經包圍喀布爾，對首都虎視眈眈，隨時可以攻擊喀布爾，美軍對這些敵情視若無睹，居然相信和平協議，終於發生撤軍大亂下場。

曾經在阿富汗擔任六年特戰指揮官的博爾克特將軍說：「真正在阿富汗犯下戰略錯誤，不只是拜登，現在保持沈默的歐巴馬，才是最大戰犯」，這項指控絕非無地放矢。

美軍養虎遺患塔利班四處放炸彈

博爾克特說：歐巴馬在2009年上台，執政八年，反恐戰爭打了二十年，一路打打停停，歐巴馬執政時，曾經多次增兵，美軍在阿富汗最多兵力擁有十萬，局勢穩定後階段性撤軍，這裡面問題很複雜，華府內部本來就分成鷹派和鴿派，歐巴馬顯然是鴿派，卻被鷹派包圍，2001年反恐戰爭開打，大軍一路壓迫塔利班，把塔利班驅逐到農村地區，於是戰爭變成自殺炸彈和游擊戰，以及情報戰，為美軍翻譯的雇用阿富汗人，一度高達五千人，每年軍費支出高達四百億美元，所以維基解密的阿桑奇說：「華府腐敗官僚和雇傭軍企業勾結，不願戰爭太早結束，把阿富汗戰爭當作提款機」，到2011年，賓拉登被撲殺，歐巴馬就應該離開戰場，卻又留下來。

若不是因為戰爭販子從中搞鬼，美軍在歐巴馬執政時代，早就可以直逼塔利班農村，一舉殲滅塔利班，無需留下後患。

美軍養虎遺患的下場，把戰爭變成打游擊，塔利班四處放炸彈，少數人就可以拖住大軍，美軍只能到處滅火，戰場越陷越深，美軍為了維穩，分別部署五個反恐基地，前週，撤軍時兵力只剩三千，基本上工作是維持穩定，難怪英國也罵美國，一年來大型戰役已經停止，要走人也無需如此慌張。

美國在阿富汗所患毛病，和支援國民黨的內戰一模一樣，每當國軍在戰場上佔上風，美國就喊停戰協議，要求國共兩黨共組政府，結果毛澤東得以喘息，終於推翻國民黨政府，阿富汗也是如此，美軍該贏不贏，拜登上台，為了撤軍，甚至要求阿富汗政府給塔利班合法反對黨地位，雙方成立聯合政府，美國的天真，搞得阿富汗政府軍失去戰鬥意志，停戰協議也給了塔利班復活機會，你說：阿富汗人如今吃到苦難，責任要怪誰？

阿富汗從部落酋長國，要過渡到共和國，需要的是凝聚國家意志力，如果塔利班作不到這一點，接下來同樣面對部落相殺局面。

台灣也是一樣，有政府會作事，固然很好，但是，距離正常國家還有更重要一步要跨越，那就是台灣人必需大聲喊出來，讓國際上聽到：「台灣不屬於中共國，我們需要台灣國家」。



美國從阿富汗撤僑行動，正在如火如荼進行，估計每天有一萬多人離開阿富汗。示意圖／擷自PBS News hour影片