作者分享個人吃自助餐的順序，由清淡而濃烈、由素而葷，由植物蛋白質、動物蛋白質而澱粉類。圖／作者提供

今天有日本氣質美女來訪，面貌像俄羅斯或東歐的混血兒美女一樣漂亮，長得活像洋娃娃一樣的日本「美魔女」或「女史」。

我跟她說我剛好有漢來巨蛋的非假日晚餐餐卷，請她去吃高雄海港的buffet如何？她說沒吃過台灣的buffet，想比較看看，因為日本的buffet很粗略，她預期台灣一定勝過日本。選漢來巨蛋有幾個好處，一來捷運很方便，來去都可以捷運加公車很便捷，而且安全不必再相送。二來我們選早場，17:30〜19:30兩個鐘頭，餐廳會幫我們控制時間，快結束來結帳就知道。三來這家很有名，也蠻精緻的，我來過，知道約外賓來不致丟台灣的臉。

以「海港市集」為規劃構想的漢來海港巨蛋店，擁有名副其實的豐富海鮮料理以及異國食材。由國際知名的設計師橋本夕紀夫率領的設計團隊精心設計，以不同的石材、原木等複合式材質，表現拼貼、堆砌等多變而繁複的建築手法；融合出沈穩、低調卻又設計感十足的時尚風格。多達九個主題餐區的弧形餐檯，手裡拿著餐盤的客人，就像是逛市集般，走過一區區的餐檯，盤中也堆疊出愈來愈高的各式美食料理，讓味覺與視覺都得到絕對的滿足。



高雄海港市集自助餐廳主題餐區的弧形餐檯。圖／作者提供

餐廳本身認為自己unique的推薦菜色為台式古早味、日式生魚片、南洋串燒、歐式鐵板燒、港式燒臘、與生機蔬食。不過我吃自助餐還是有我自己的規矩與堅守的原則，不會受擺設菜色的影響，我採用和菜（日本料理）出菜用餐的原則，兼顧搭配、適量、營養與禮儀。在日本「美魔女」的面前更要顯示台灣男人的氣質。

日本和食在2013年12月4日成為聯合國教科文組織認定的世界非物質文化遺產。聯合國教科文組織在評價和食的時候形容其為「一套關於準備與享用食物及尊重自然的綜合技巧、知識和傳統，特別是在日本新年的慶祝活動中，它會以一種特殊晚宴的形式出現，新鮮的食材以精美的擺盤形式呈現出來。這些食物在家庭成員或各個團體之間共同分享。關於和食的基本知識和技術，會通過一家人共同進餐而傳承下來。」

上桌的菜餚食物種類，日本料理品種主要按照烹調方法與上菜依序來分類，主要分為前菜、煮物、蒸物、揚物、燒物、鍋物、吸物、麵條、米飯等。

前菜（先付）：即是冷盤，可細分為酢物、漬物、沙拉等，此外也包括了小酒菜（肴）。煮物：用燉煮或紅燒方式烹調的菜餚。

蒸物：指以清蒸方式烹調的菜餚，能夠保持食物的原汁原味和做到清淡鮮嫩的口感。大部分的蒸物是以魚類、海鮮以及雞蛋為原料。揚物：揚物又稱為炸物，是油炸類的菜餚。

燒物：即燒烤。鍋物：即火鍋吸物：即湯。麵條：有拉麵、蕎麥麵和烏冬麵三大類。

米飯或壽司、握壽司。



作者採用和菜（日本料理）出菜用餐的原則，兼顧搭配、適量、營養與禮儀。圖／作者提供，民報合成

我吃自助餐都依這順序，由清淡而濃烈、由素而葷，由植物蛋白質、動物蛋白質而澱粉類。可以參考我怎麼吃，而且每樣食物要分得清楚，不要重疊食物到恐怖嚇人的地步；蔬果、海產與肉類要分開，碗碟與盤子要換過。

最後「美魔女」幫我打分數，稱讚我今晚代表台灣男性用餐姿態很好看，符合國際禮儀又優雅。