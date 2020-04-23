蔣委員長為何殺掉國民黨員？這事要追溯到孫中山當年提出的「聯俄、聯共、扶助農工」三大政策。這個政策實施後，國民黨與共產黨開始了第一次合作。當年國共都想利用對方壯大自己，，不幸的是，廣大黨員與民眾成為芻狗。圖/取自國民黨臉書

1927年4月12日，對誕生不到6年的中國共產黨來說，堪稱刻骨銘心。在這一天，蔣介石在上海開始「清黨」，將屠刀揮向昨日的同盟者——中國共產黨和革命群眾。三天內，計有5000餘共產黨人和革命群眾倒在血泊之中。

無獨有偶，此後，廣東與江蘇各省也以「清黨」名義，對共產黨員和革命群眾進行大屠殺。奉系軍閥也在北京捕殺共產黨員。4月28日，中共主要創始人之一的李大釗和其他19名革命者就義。當時許多知青可都是共產黨員，因為共產黨的理想是反封建軍閥與帝國主義，並扶助工農等弱勢族群，而國民黨則恰好相反。

清除共產黨也屠殺黨內同志

1927年的蔣介石、汪精衛等先後發動的「清黨」運動，對中國共產黨固然是一場災難，可對於國民黨也是一場極大的摧殘。因為，蔣委員長不僅僅將屠刀揮向共產黨人，還揮向了國民黨員。甚至可以說，蔣委員長殺國民黨員，比殺共產黨人更狠。

有一份數據顯示，在1927年之前，全國國民黨黨員總數在100萬以上。經過「清黨」運動，全國的國民黨員數量急劇減至65萬餘。這就意味著，蔣介石竟然清除了三分之一的的國民黨員。而當時在國民黨內的共產黨員，總數不過5萬。就算把他們全部算起，也趕不到被清除的國民黨員一個零頭。

蔣委員長為何殺掉國民黨員？這事要追溯到孫中山當年提出的「聯俄、聯共、扶助農工」三大政策。這個政策實施後，國民黨與共產黨開始了第一次合作。在合作中，共產黨人可以加入國民黨，國民黨員也可以加入共產黨。比如，中共開國大將陳賡在黃埔軍校期間就加入過國民黨，而國軍將領宋希濂也曾加入過共產黨。始作俑者當然是孫中山，因為孫中山想利用共產黨幫他建立黨軍已完成中國的統一。

寧錯殺一千不漏網一人

在這種「你中有我，我中有你」的情況下，要分清楚誰是共產黨員，誰是國民黨員，難度極大。當時的情況，又不可能將嫌疑犯抓起來，一個一個審問。怎麼辦呢？蔣介石和汪精衛乾脆就一鍋端，不管你是國民黨還是共產黨，只要平日思想比較「急進」、看起來像共產黨員的，統統抓起來殺掉。這恐怕才是「寧可錯殺一千，不可使一人漏網」的真實含義。228事件與白色恐怖不正是如此嗎？難怪孫中山妻子宋慶齡罵老蔣是反革命者。如今國民黨人又想恢復當年「容共」政策，所以一票高官與退將爭相恐後到中國朝拜，可說是一群糊塗蛋。

如此殘暴不仁的暴君，國民黨居奉他如神明，立了一堆銅像，還蓋了舉世無雙的紀念堂，連慈湖都有國家儀隊與安全人員維護其遺體，簡直是頭殼壞掉。老毛、希特勒與史達林遠比老蔣偉大許多，人家也沒有受到如此高規格的對待，何況在德國，如果有人敢這麼做，可是會被判刑坐牢的。

當年國共都想利用對方壯大自己，因為有俄國的協助，國民黨才能建立黨軍，從事北伐，完成所謂的統一中國，也因為有國民黨對日抗戰，所以共產黨才能壯大，可說各取所需，不幸的是，廣大黨員與民眾成為芻狗。其實在1928年北伐完成後，國民黨已將阿歐西結束，否則國旗與國歌為何都改成目前黨國不分的圖騰？為何每次選舉時，國民黨老是高喊若選輸，阿歐西就要亡國？

總之，國共兩黨都非好東西，都想建立一黨專制的皇朝，讓自己人永遠當皇帝。