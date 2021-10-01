中國國民黨新任主席朱立倫表示，「當選隔天收到中共賀電，是我與中共的共同決定」。民進黨發言人顏若芳質疑，朱立倫和中國共同決定的事情究竟還有哪些？中共賀電中提到，要國、共兩黨「共謀統一」，朱立刻回覆要「反對台獨」，是否也是雙方共同決定？顏若芳指出，選黨主席時，朱立倫將「紅統」的帽子扣在張亞中頭上，剛當選即選擇往他自己口中的「紅統」路線靠攏，無論是為了聲量，或是藉勢壯膽，民進黨都認為這樣不會對國家有任何幫助，而這樣的政黨更不會得到人民支持。

針對民進黨質疑兩岸賀電往來內容是否為共同決定及是否與選前言論自相矛盾一事。中國國民黨主席當選人朱立倫辦公室發言人凌濤表示，中國國民黨與台灣主流民意、美國政府與中國站在一起共同決定「反對台獨」，維護區域和平，也只是剛好而已。凌濤指出，在任何民主國家，對內認同國家內涵、認同國號與國旗應為最基本共識。然而民進黨執政後處處在護照、總統簽名與國慶主視覺上「去中華民國」，不敢面對自我、大聲主張台獨，只敢借殼上市、偷偷抹除中華民國。

真的活見鬼，民進黨甚麼時候主張過台獨？中國國民黨在國家定位方面搞得一塌糊塗，原來他們完全不了解甚麼叫做台獨。台灣之所以出現台獨運動，是因為早期中國國民黨政權在台灣不只實施獨裁統治，還推動殖民統治，台灣人與中國人完全不平等，中國國民黨是貨真價實的外來政權，台獨運動就是要終結外來政權。政治民主化之後，中華民國政府由台灣人民依民主程序產生，推翻中華民國似乎缺乏正當性，台獨運動因而改為正名制憲，這些運動蔡英文團隊完全沒有介入。

蔣介石極端仇視「共匪」及「台獨」，寧可錯殺一百，也不能放過一人，中共則支持台獨，他們希望台獨能將中國國民黨政權拖垮，他們才可消滅中國國民黨。台灣政治民主化之後，台獨運動的態度沒有改變，還是要終結外來政權，只是將推翻中華民國改為正名制憲，倒是中國國民黨黨內的中國法統勢力出現大變化，中國法統勢力對殖民統治轉為本土政權不能接受，因而由反共轉為親共，與昔日他們所稱的「共匪」擁抱在一起，奇妙的是雙方都一起喊「反台獨」。

中共陪著中國國民黨喊「反台獨」的口號，可是他們所定位的台獨分子卻是目前民進黨的權貴，可是這些人一輩子沒有從事過台獨運動。原來中共要消滅的是中華民國，任何阻礙它消滅中華民國的都是「台獨」，所以將中華民國的權貴當作台獨，目前民進黨執政，中華民國的權力中心掌控在民進黨權貴手中，因而稱這些人為台獨。顯然的，中共所稱的台獨就是中華民國權貴，中國國民黨一方面反台獨，一方面表示要捍衛中華民國，真是錯亂。



作者指出，中國國民黨黨內的中國法統勢力對殖民統治轉為本土政權不能接受，因而由反共轉為親共，與昔日他們所稱的「共匪」擁抱在一起，奇妙的是雙方都一起喊「反台獨」。左起：朱立倫、習近平。圖／擷自公視新聞影片