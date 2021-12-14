12月10日響應「聯合國人權日」用真愛與良心平反假案論壇，陳㨗安律師發表專文指出，新興宗教研究中心（CESNUR）與國際非政府組織「無國界人權組織」12月6日在華盛頓特區舉辦人權與反貪腐論壇，以「太極門案」為例。該活動是為響應12月9日的聯合國國際反貪腐日和12月10日的人權日而舉行的。《寒冬》雜誌總編輯、義大利新興宗教研究中心創辦人暨主任馬西莫·英特羅維吉（Massimo Introvigne）提到正如太極門等案件所證明的那樣，貪腐不僅是一些個人的中飽私囊，也是一種心靈邪惡，違反了最深刻的良心價值，侵蝕了一個國家的靈魂。

又指出，誠如馬西莫博士所言，「太極門案」若只是單純的稅務案件，台灣的律師與制度就能夠解決了，不需要走到國際，也不需要到華盛頓尋求協助，也不會得到這麼多國際學者的關注，正因為這是一個人權案件，牽涉行政貪腐的人權侵害案件，這是國際社會必須干預並關注的。這個案件涉及國際社會認可的普遍原則，也是國際社會的共同責任。

在12月10日的論壇，李俐欣律師發表〈人人平等，由推倒政府高牆做起〉專文，探討太極門逃漏稅是無中生有，自始是由檢察官與國稅局聯手套招構陷，並敘述侯寬仁檢察官違法、嚴重侵害人權，卻未受到懲處的「官官相護」三項證據，引人深思。

我們發現「太極門案」於1996年12月19日發生，回顧當時厲行「全國掃黑行動方案」，在1996年10月間媒體就大幅報導其他團體的「宗教掃黑」事件，法務部長廖正豪大顯威風。而迄今25年了，「太極門案」尚未得到完全平反，目前受到聯合國人權理事會人權學者的關注。

2015年7月出版《納粹德國的腐敗與反腐》中譯本（Frank Bajohr德文原著2001年出版）第144頁指出「通過官官相護，以多種手段保護腐敗官員免受懲罰，嫌疑犯往往得到自己上司的庇護。」第186頁結語指出，「納粹統治下的政治腐敗不僅範圍極廣，而且納粹統治系統的一個重要標誌。提攜黨羽、任人唯親、裙帶關係和制度化的官官相護成了納粹運動的『政治經濟』的基礎，在政治地位和影響的基礎上交換物質利益。」

探索「太極門案」之起因及發展過程，其為威權時期遺留下來的產物，類似納粹腐敗現象。如觀察到「太極門案」的發動者侯寬仁檢察官，他迄今未受到懲處，仍擔任法務部高官，難道是「制度化的官官相護」所使然嗎，天理何在？



《納粹德國的腐敗與反腐》2015年7月出版。圖／作者提供