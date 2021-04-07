世界上只有兩組醫師家庭是三代都從事泌尿科專業，加拿大的三代泌尿科醫師都是男性醫師，咱台灣這一組卻是阿公江金培教授、爸爸江博暉醫師、女兒江品葭醫師，三代都作泌尿科，而第三代是女性醫師更屬罕見，這是全世界獨一無二的泌尿科家族。

江金培是高雄醫學院首任泌尿科教授，也是高醫附設醫院泌尿科創科主任。早期很少人願作泌尿科，江金培與台大的江萬暄號稱南北二江，是全台有名的泌尿科大師。江萬暄教授也有一位出名的泌尿科兒子江漢聲醫師，是以前北醫泌尿科主任，後來成為輔大醫學院院長及輔大校長，江漢聲也是著名鋼琴家，多才多藝，可惜第三代不是做泌尿科了。江金培的兒子江博暉是高醫畢業，原本想作腦神經外科，後來選擇泌尿科來傳承家學，在高醫受訓遭到父親更較別人嚴格的訓練，住院醫師期間就發表許多研究論文，後來更赴美國深造，引進許多先進的檢查儀器和手術方法，之後到了長庚醫院帶領泌尿科的蓬勃發展，本來希望女兒江品葭也走泌尿科的路，又心疼女兒怕太辛苦不敢加以鼓勵。沒想到江金培過世前身體衰弱牽著孫女的手說：「可惜妳不是男孩子……」這句話觸動了孫女的心，江品葭醫師決定走上傳承祖父和父親的泌尿科之路。這個家族的精采故事引人入勝，而且還有江博暉醫師夫人蔡英美教授也是高醫婦產科名醫，醫師家族造福無數的病人令人敬佩！

江博暉行醫達巔峰時刻，60歲決定離開長庚醫學中心，自行開設南台灣第一座泌尿科專科醫院，他將父母親的故居改建為宏偉的「忠孝泌尿專科醫院」，擁有醫學中心第一流的設備，提供病患最好的服務，並給年輕醫師不同的啟示，讓我們來聽江博暉醫師的精彩心路歷程！

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