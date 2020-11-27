出生於彰化八卦山邊的插畫家沈恩民

從小就熱愛畫畫，夢想有一天能出國留學

長大後，他順利進入夢想中的設計公司、成為知名圖庫的暢銷插畫家

但就在事業爬上頂峰之際，他卻失去了提筆作畫的勇氣......



為了逃避，也為了摸索，他頻繁地走進山裡

他參加嘉明湖手作步道假期，學習用雙手作步道

他跟著熱血教官們，與活潑的國中生一起到高山進行冒險體驗教育

他與調查團隊走入荒煙漫草中踏查古道，聆聽在地耆老與文史工作者的生命故事

他跟隨台電工作人員，走進百年時光之道，發掘一段被淡忘的歷史

他報名淨山活動，以垃圾之名上山，把不該留在山上的東西帶走

他拜訪守護山林的巡山員，聽他們敘說工作的挑戰與艱辛

一次又一次的山行，他放慢了步調，多聽了一些故事，也多了一些思考的時間......

曾經，他以為自己缺乏的是出國留學的洗禮，但跟著不同的人走訪島嶼的山林，彷彿經歷了一場台灣留學之旅，不僅讓他重拾畫畫的樂趣，也重新找回了自己。

本書是作者2014年以來的山行紀錄，他以融合地理、歷史、生態、人文的方式，描繪台灣的山林，更以溫暖的筆調，記錄為台灣山林付出的那群人與那些事。

內文試讀

向山尋找答案

這幾年我遇到了生命中，不知如何解開的困惑和迷惘，為了逃避，也為了摸索，我越來越頻繁地進入山裡。

爺爺則因骨質退化，生活中行走、上下樓梯諸多不便。他老人家總認為是登山造成的，每每正經嚴肅地勸誡我不要爬山。但只要我秀出山上的照片或關於山的畫作，總能開啟爺爺的記憶開關，讓他再次訴說山上的曾經。

聽他講山的故事，那神采奕奕的樣子，非常吸引我。雖然以前沒有機會和爺爺一起爬山。但現在我可以翻找爺爺登山的照片、走訪尋問爺爺去過的山。只要能踏上爺爺站過的地方，就有一種我們很接近的感覺。

當年，爺爺因為面臨重大人生課題而上山，並且從山裡得到了繼續前進的動力與解藥。

對人生存著許多疑惑的我，現在也踏上爺爺走過的路。雖然不知道我的答案在哪裡，但我相信答案不會憑空跑出來，只有邁出腳步尋找，才有可能出現。

作者簡介

沈恩民 彰化人，1980年出生。台灣科技大學工商業設計系畢。曾於網路行銷公司擔任美術設計、在istock、shutterstock販售插圖。喜歡大自然，近年開始帶著畫筆進入山裡，與台灣千里步道協會、林務局、台灣山岳雜誌有多次合作經驗，並於經營粉絲專頁MINNAZOO。



「山教我的事」沈恩民台東插畫展。圖／擷自游擊文化出版社臉書