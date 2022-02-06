世居台南平原的平埔族，有兩個大族群，西拉雅族和大滿亞族，這兩大族群也是漢化較快的平埔族。圖為台南東山吉貝耍，穿慶典衣服的西拉雅平埔族。民報資料照，鐘婕瑜、呂自揚提供

大內頭社平埔夜祭

大內位於台南境內的山區，從台南出發進入永康、新化、山上、左鎮、玉井、大內，這條路歷史上也是平埔族流亡之路。

世居台南平原的平埔族，有兩個大族群，西拉雅族和大滿亞族，這兩大族群也是漢化較快的平埔族，明鄭時代，漢人隨著鄭王朝的勢力進入台南，大量湧進沿海地區，本來世居善化、麻豆、官田的台南的西拉雅人面臨生存壓力，「官田」就是原來平埔土地，變成官有的證明，失去土地的平埔族開始遷移，因此擠壓了大滿亞族的領地，於是大滿亞族也開始向更山區的丘陵遷移，有很多人在大內、左鎮、玉井定居，還有不少人靠著布農族幫忙帶路，進入老濃溪上游的南橫，翻過中央山脈到達台東，這條遷移的血淚路已經被遺忘，只有少數在大內平埔夜祭保留下來。

過去，大內的平埔語叫大武隴，這裡的居民自稱漢人，其實都有平埔原住民血緣，因此，頭社仍然保持西拉雅平埔族的祭祀，每年的農曆十月舉行。

從血液研究調查發現，台灣人超過80％有平埔血統，證明台灣人不是漢民族後裔，但是，面對漢人來台的衝擊，在族群衝突和融合下，漢人背後有政府依靠，平埔族很顯然居於下風，從平埔族的遷徙流浪，就可以理解台灣人先人被壓迫的血淚故事。

大內平埔夜祭，又稱太祖祭，平埔族認為太祖是祖先，渡海來台灣，祭品中有檳榔、米酒、花朵，祭祀中以壺為重心，壺代表先人的靈魂。

每年的平埔夜祭，族人會唱著牽曲，歌曲中表達對平埔族先人思念，以及祖先流亡的辛酸。

台灣平埔族大逃亡

清帝國統治台灣212年，但是，實質統治面積只有西半部，清帝國把理番政策視為畏途，雖然，劉銘傳擔任巡撫時，對山區高山原住民進行鎮壓，並沒有成功，但是，歷史紀錄：清帝國道光年間，1850年前後，中國因為中英鴉片戰爭，以及太平天國之亂，南方民眾逃避戰禍，紛紛偷渡來台，造成漢人和平埔族的土地爭奪以及衝突，處於弱勢的平埔族，位了逃避衝突，至少歷經兩次大逃亡，拋棄本來土地，從平原向山區遷移，或者從西部朝東部遷移。

中部平埔族的遷移路線是從海線大肚、烏日、龍井，途經豐原，進入埔里，今天的埔里，意思就是平埔族居處，南部西拉雅或大滿亞族則進入屏東，有一個族群留在龍鑾潭附近，以及與排灣族交界的沿山公路，有些甚至進入旭海大草原，有些族群在布農族協助下，翻過中央山脈再進入台東地界，今天東部的開發與平埔族關係很深。

留在西部平原的平埔族全面漢化，這是弱勢文化的處境，只有在平埔族的夜祭中，才可以勾起他們對自身族群的記憶，多數台灣人已經遺忘這一段平埔族與漢族融合歷史，甚至遺忘大逃亡的悲劇，在每一個台灣人身上，其實都存在平埔印記。

清帝國雖然把歸化的平埔族，貼上漢人標記，但是，這些人根本缺乏中國生活記憶，1895年，日本政府給滯留台灣的漢人兩年考慮時間，根據伊能嘉矩的報告；1897年到期，想要回中國的人數只有4500人，原因很簡單：已經在台灣生根的漢人不願意回去，第二，本來就不是漢族的平埔人也不想回去，所以，認同中國者才會那麼少。



平埔母親和小孩，原作由英國攝影師約翰·湯姆森 1871 年攝於木柵（現高雄內門），該區多數族人現以西拉雅族為族群認同。圖／擷自維基百科，公有領域